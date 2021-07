Pablo Díaz confiesa en El Hormiguero qué hará con el bote de Pasapalabra

LEER MÁS Este es el dinero que se lleva Hacienda del premio de Pablo Díaz en Pasapalabra

1.828.000 euros el bote más grande de la historia de Pasapalabra. Pablo Díaz recuerda en El Hormiguero el momento del rosco, "en la primera vuelta me di cuenta que sabía todas y se me empezaron a dormir las manos, empecé a hiperventilar. Algunas tenía un poquito de dudas como en la V, pero lo vi claro y tiré millas". Se había quedado doce veces a solo un acierto. Una de esas doce fue muy sonada, recuerda Pablo pero ahora bromea que gracias a eso se ha llevado 600.000 euros más.

Su abuela le animó a concursar

Pablo Díaz confiesa la persona por la que decidió presentarse a Pasapalabra: "Decidí ir al concurso porque mi abuela me animó a hacerlo. Yo vi que era un programa muy difícil y decidí estudiar. Me llevo preparando para esto desde diciembre de 2015. Para estudiar veía roscos antiguos, desde 2010 he visto todos los roscos y apuntaba las que no me sabía. Estudio con el diccionario, subrayo palabras que me llaman la atención. También hay un algoritmo para estudiar que te pregunta las que menos te sabes".

Confiesa que en sus días libres se dedicaba a estudiar mientras paseaba. Aunque lo compaginaba con su vida social y con hacer directos en twitch. "Mi principal fuente de ingresos ha sido twitch. Un sueldito para poder vivir si he tenido, un poco menos de 1000 euros".

El premio

El bote de 1.800.000 euros no será entero para él. Pablo asegura que lo que se ha llevado él es en torno al millón de euros, que tampoco está mal. "Con el premio quiero que no le falte de nada a mis padres y poder independizarme. Por lo demás seguir tranquilo, estudiando y hacer lo que estoy haciendo".Y no se cierra las puertas a otros concursos: "Si se cierra un equipo y vamos a boom pues oye yo encantado"

Además confiesa que Pasapalabra le ha dado algo mejor que el bote, que fue conocer a su novia a la que define como "una persona maravillosa y muy muy buena". Y lo del alcohol no va con él: "No soy de pillarme borracheras, soy viejoven, a mí lo que me gusta es estar charlando con la gente"