Nueva polémica de TVE por un rótulo en el programa de Jesús Cintora

Después de varias polémicas con el grafismo de sus programas, TVE ha vuelto a revolucionar las redes sociales por un controvertido rótulo. Esta vez ha sido en 'Las cosas claras', el programa de la cadena presentado por Jesús Cintora, que se ha convertido en el nuevo foco del debate con los rótulos de la televisión pública.

Ocurrió este lunes, cuando Cintora informaba sobre la llegada de turistas a nuestro país, con imágenes de la playa de la Barceloneta repleta de personas, sin distancia de seguridad apenas, que un rótulo atribuyó a Madrid. "El desfase de turistas en Madrid", se podía leer en el rótulo que titulaba las imágenes de la costa catalana abarrotada.

Críticas y bromas por el rótulo

Aunque el error fue enmendado de inmediato, muchos usuarios en redes sociales recogieron el incidente, acusando a la cadena pública de manipular y de incentivar la 'madrileñofobia'. La polémica ha sido muy criticada por algunos políticos como el exdiputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ahora en las listas de Isabel Díaz Ayuso, que acusaba a TVE de estar "en campaña electoral". La actual presidenta se ha limitado a retuitear el comentario de su nuevo compañero y, durante su visita al Parque Juan Carlos I, ha negado que Madrid sea "lugar de borrachera" y ha asegurado que evitar estas fiestas es competencia de la Delegación del Gobierno.

También el senador Rafael Hernando, que ha cargado contra el organismo de televisión pública por generar una campaña contra la presidenta madrileña y por manipular las imágenes para sus propios intereses.

Sin embargo, otros como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se han tomado el error de TVE con humor, bromeando sobre las "aglomeraciones por la calle de Alcalá" con una imagen del rótulo.

Un nuevo fallo de RTVE

No es la primera vez que Televisión Española comete estos errores de grafismo, sino que se han repetido durante las últimas semanas. Algunos de los que más polémica desataron fueron el de utilizar una fotografía de Leonor y Sofía, hijas del Rey Felipe VI para contar la noticia de la vacunación de las infantas Cristina y Elena; o el controvertido rótulo referido a la marcha de la princesa Leonor a estudiar a un colegio en Gales.

Este mismo programa también ha sido protagonista de otra polémica, esta vez con los subtítulos de la respuesta de una joven extranjera. El programa decidió enviar a un reportero a la calle para preguntar a los turistas los motivos por los que habían decidido viajar a España en plena pandemia. Una de las jóvenes contestaba en inglés: "In Spain I feel that yes it's more open than other european countries", es decir, que "en España siento que está todo más abierto que en otros países europeos". Sin embargo, el programa de Cintora lo subtituló de esta manera: "Siento que Madrid es una ciudad más abierta que otras ciudades europeas". Esto ha causado también mucha controversia en redes sociales, donde acusan al programa de perpetrar una campaña contra Isabel Díaz Ayuso.