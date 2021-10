Mónica García critica a Isabel Díaz Ayuso: "Crear fango es una estrategia que esconde la incapacidad para hacer política"

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha criticado durante su entrevista en 'La Roca' de La Sexta la actitud de los políticos en la Asamblea regional. Asegura que el ambiente es "preocupante" y lo califica de "circo".

Por otra parte, García apunta que "ojalá" la Asamblea de Madrid "fuera un ring de propuestas y de ideas", pero culpa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de acabar siempre con "insultos, descalificaciones e improperios".

Quieren ocultar sus incompetencias

Por ello, la portavoz de Más Madrid cree que "este circo político no le viene bien a la política" y además señala que contribuye a su descrédito. Asimismo, explica que es una estrategia del PP porque "quieren ocultar sus incompetencias".

Además, Mónica García continúa censurando la estrategia popular: "Hacer de la política un fango y este tipo de insultos no benefician a nadie excepto a los fanáticos. Esta estrategia esconde una incapacidad de ejercer la política".

No me sale tener una cara amable con quien me ha llamado de todo

Asimiso, García ha revelado que desde Más Madrid tampoco mantienen buena relación con el Partido Popular fuera de los plenos: "Si el debate fuera honesto dentro de la cámara, fuera podríamos salir y compartir algo, en este caso me es imposible", ya que aclara que no le "sale tener una cara amable con quien me ha llamado de todo".