Los mejores momentos de Julia Otero con Évole

Julia Otero ha repasado en 'Lo de Évole', con Jordi Évole los momentos más importantes de su carrera como periodista, alguno de los cuales ha vivido en el programa 'Julia en la onda', de Onda Cero.

Los mejores momentos de Julia con Évole

El test de 'La Luna'

Julia Otero ha respondido a su test de 'La Luna', el programa que la directora de Julia en la onda presentó hace más de 25 años.

"Me quería morir": el momento con Rosa Díez

Julia Otero ha recordado un momento con Rosa Díez que ha sorprendido al propio Jordi Évole. "Me quería morir", ha dicho Julia.

El físico de Julia Otero: "Era molesto"

El físico de Julia Otero se elogiaba mucho, algo que molestaba a la directora de Julia en la onda. "Me molestaba, sobre todo porque solo era eso".

La anécdota con la reina Sofía

Al conocer a la reina Sofía, Julia Otero vivió una anécdota que le ha contado a Jordi Évole.

La entrevista con Mario Conde

"Estoy segura de que ahora no haría eso", ha comentado Julia Otero sobre su entrevista a Mario Conde en 'La Luna', con una reflexión acerca del coqueteo presente en muchas charlas de la época.

Su reivindicación feminista

Julia Otero ha hablado del feminismo y cómo influye la educación de hoy en día: "Educamos a nuestras hijas para que ahora digan que son feministas sin miedo".

Mensaje a las mujeres que votan a Vox

La directora de Julia en la onda ha mandado un mensaje a las mujeres que votan a Vox: "Mirad bien su programa, si pudieran nos meterían en casa".

Lo perdido en el 'procés' en Cataluña

Julia también ha lamentado las consecuencias negativas del 'procés' en Cataluña, con mucha energía y relaciones "perdidas" por el conflicto catalán.

El acoso sufrido por un jefe

Durante el programa, ha desvelado el acoso sufrido por un jefe: "Tuve suerte, me consta que con otras de la misma empresa siguió así (...) Me puso la mano en la rodilla y me dijo 'no seas tonta'".

"Mi padre me enseñó a ser independiente"

En 'Lo de Évole' también ha recordado la educación de su padre y cómo le enseñó a ser independiente por tener "una imagen terrible" de los hombres: "Creía que todos eran esa mitad de la humanidad que no era de fiar".