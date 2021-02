Juan del Val y Ágatha Ruiz de la Prada se enfrentan en 'El Desafío': "Tu actuación ha sido muy mejorable"

Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val volvieron a protagonizar anoche en el programa 'El Desafío' un momento tenso al finalizar la actuación de la diseñadora.

La concursante de 'El Desafío' tuvo que interpretar el mítico plano secuencia de la película 'La La Land' (2016) y su actuación no gustó mucho al jurado, en especial a Juan del Val quien calificó la performance de "muy mejorable".

"No es necesario bailar bien, pero por lo menos podría haberse escuchado la letra para saber el final de las palabras", le reprochaba Del Val a Ágatha durante su valoración. La diseñadora se defendió alegando que no sabe "cantar ni bailar" y que ella simplemente había salido a divertirse.

Santiago Segura, aunque con más humor, también valoró negativamente la actuación de la diseñadora de la que dijo que era "el peor playback" que había escuchado nunca. Tras la opinión del resto del jurado, Juan del Val volvió a tomar la palabra para insistir en que no le había gustado la interpretación de Ágatha asegurando que "no ha estado bien, si no todo lo contrario".

Ágatha explota contra Juan del Val en Julia en la Onda

Ágatha Ruiz de la Prada explicó en Julia en la Onda las tensiones vividas con el escritor Juan del Val en 'El Desafío'. La diseñadora criticó los "horribles comentarios" que recibió del marido de Nuria Roca y le acusó de perder la cabeza por la visita de "una mujer como Pilar Rubio".