La imitación de Joaquín Reyes a Ángela Merkel: "Lo que más me ha dolido es que han dicho que visto siempre igual"

El cómico Joaquín Reyes se ha metido en la piel de Ángela Merkel "licenciada en Físicas, exlíder de la Unión Demócrata Cristiana, referente del centro-derecha en Europa y la primera canciller mujer de Alemania. Chúpate esa mandarina!".

"Soy un poco como José Luis Moreno pero llevándome mejor con la gente de la Europa del este"

"He sido un poco la canciller de toda Europa, manejaba a vuestros presidentes como muñecos. Soy un poco como José Luis Moreno pero llevándome mejor con la gente de la Europa del este". Mientras sale de una tienda tras hacer la compra y arrastrando el carrito asegura que ha sido la maquinista de la locomotora llamada Europa. "Y una cosa os digo, aquí no se sube nadie sin picar el billete y sin las cuentas saneadas".

Recuerda haber estado con los hombres más importante del planeta

Nos muestra un álbum con muchas fotos, y asegura que puede echarle un vistazo porque aún le quedan dos horas para su clase de aquagym. "Tengo fotos con Putin, con Trump, con Silvio Berlusconi o con Mariano Rajoy. Y asegura "he estado con los hombres más importante del planeta y también con Mariano Rajoy". Rajoy en el Camino de Santiago pillaba carrerilla, "y yo le decía 'para, para que me da flato. Si paras te rebajo los intereses del rescate. Pero claro, ni caso porque como no habla idiomas...'".

"¿Qué nos ha pasado, Europa? Con lo que molabas antes"

Asegura que le da cosa irse ahora que en Europa se viven tiempos convulsos. "El auge de la extrema derecha, los efectos del Brexit... ¿Qué nos ha pasado, Europa? Con lo que molabas antes. ¡Ese Erasmus, ese Interrail, esa Eurovisión! Pero Europa no está para fiestas, excepto para la de mi despedida."