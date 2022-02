Frank Cuesta estalla contra Pedro Sánchez y piensa en votar a Vox a pesar de "ser de izquierdas de toda la vida"

El famoso defensor de los animales Frank Cuesta ha vuelto a los titulares a pesar de haberse retirado de la televisión en 2020. Desde este momento, se ha centrado en defender su proyecto de santuario a través de charlas con youtubers de gran éxito para que le dejen promocionarlo.

Este lunes habló con uno de ellos, Roma Gallardo, y acabaron conversando sobre política. Por ello, Cuesta reconoció su decepción con el PSOE, Pedro Sánchez y el resto de formaciones progresistas "a pesar de ser de izquierdas toda la vida" y añadió que tiene pensando votar a Vox con el objetivo que "ponga orden durante seis meses, un año o tres".

"Yo voté al Partido Socialista, yo soy de toda la puta vida socialista, yo soy de toda la puta vida de izquierdas, yo ahora voy a votar a Vox, seguramente, ¿porque a quién cojones voto? ¿A los mentirosos mafiosos del PP? ¿A los de Ciudadanos para tirarlo? ¿A los del PSOE para que me mientan? ¿A los otros, no sé, para que me hagan follarme un ‘muñeque’? ¿A quién? Pues supongo que a Vox para que ponga orden durante seis meses, un año o tres años y que ponga un poco de orden, hija", estallaba el animalista.

"Cuando tú ves los vídeos de antes y ahora y era no, sí, jamás, hoy, es que dices, ¿pero qué es esto?"

Sin embargo, ha sido Pedro Sánchez contra quien más ha cargado: "Cuando tú ves los vídeos de antes y ahora y era no, sí, jamás, hoy, es que dices, ¿pero qué es esto?". Además, ha recordado a los miembros de Unidas Podemos que "hay un ‘perroflautismo’ considerable que viven de ‘lobbies’, que viven de chiringuitos, que viven de subvenciones. Eso se lo quitan, y toda la gente que ves en la tele hoy en día debatiendo y tal y cual, esos no valen ni para tomar por culo, esos no valen ni una mierda".