El epidemiólogo Daniel Lopez Acuña considera "suicida quitar las mascarillas"

El epidemiólogo y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, ha reflexionado durante una entrevista en Espejo Público con Susanna Griso sobre el anuncio de Fernando Simón de una posible retirada de las mascarillas en espacios abiertos a partir de julio.

Después de que algunas comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña hayan planteado la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en espacios abiertos debido a la mejora de los datos epidemiológicos y al progresivo avance de la vacunación contra el coronavirus, el epidemiólogo Fernando Simón, confirmó su intención de llevarlo a cabo para el mes de julio.

"La mascarilla no es un grillete"

Sin embargo, el ex directivo de la OMS, López Acuña, ha asegurado en Antena3 que "la mascarilla no es un grillete" sino "un instrumento de protección", por lo que ha considerado que "mientras haya una incidencia alta y no tengamos suficiente proporción de personas vacunadas es suicida quitar las mascarillas".

Vacunación con AstraZeneca

Respecto a la polémica suscitada por la recomendación del Gobierno a los que se han vacunado con una primera dosis de AstraZeneca de recibir la segunda dosis de Pfizer, López Acuña ha reprochado la torpeza con la que se ha actuado y considera que es entendible la reacción de los ciudadanos de no seguir la recomendación de Sanidad.

Además, ha aprovechado para responder directamente a Fernando Simón y a esta idea que lanzó de que hay 'lobbies' y grupos de presión detrás de este rechazo de la población. "Yo creo que querer ahora echar leña al fuego con estas ideas de 'lobbies', creo que hay que aceptar que ha habido un error, que lo mejor habría sido ir adelante con la segunda dosis de AstraZeneca. Que si la razón es que no hay las certeza del suministro de las dosis suficientes, se ponga sobre la mesa y entonces es más claro todo, pero no que se argumente una razón de falta de seguridad", ha declarado.

"Bruselas quiere correr demasiado"

Por otra parte, el epidemiólogo también ha hecho referencia a la decisión de la Unión Europea de permitir los viajes de personas vacunadas contra el coronavirus entre los países comunitarios sin necesidad de hacerse PCR o test de antígenos. Según cree "Bruselas quiere correr demasiado" y comenta que "se está apresurando"

Doctor Calleja: "Deberíamos seguir llevando mascarilla, es lo que nos ha salvado"

La misma opinión tiene el doctor José Luis Calleja del Hospital Puerta del Hierro, que matizó en El transistor que es precipitado en este momento prescindir de la mascarilla. Además, reiteró la importancia de vacunarse, incluso a los niños de entre 12 y 16 años, como están empezando a hacer en Estados Unidos.

EEUU, Israel o Gibraltar ya han reducido su uso

Si finalmente se aprueba la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla, impuesta desde el 20 de mayo de 2020, España estaría siguiendo el ejemplo de otros países, como Estados Unidos, que permite que las personas que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus puedan dejar de usar las mascarillas incluso en lugares cerrados.

En otros lugares, como Israel o Gibraltar, que también cuentan con alto porcentaje de su población vacunada, han abogado por la retirada de las mascarillas. De hecho, fue Israel el primer país en tomar esta medida el pasado abril cuando más del 50% de población adulta tenía la pauta completa.