La desternillante imitación de Joaquín Reyes a Victoria Federica: "Soy la Dulceida Borbónica"

La nieta de don Juan Carlos de Borbón, Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha estado envuelta en polémicas y ha sido muy criticada por sus actitudes desde que cumpliera la mayoría de edad. La hija menor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar siempre ha estado en el punto de mira porque según cuentan algunos medios, están siguiendo los pasos de su hermano Froilán.

Victoria Federica se ha convertido en un icono de la moda y en la actualidad es uno de los personajes públicos que más genera dinero en redes sociales a sus 22 años, ejerciendo su trabajo como el de Influencer después de dejar sus estudios de Marketing.

Polémicas que han rodeado a la nieta del rey emérito

Durante el confinamiento incumplió más de una norma sanitaria, como por ejemplo, una vez declarado el estado de alarma, ella decidió hacer un viaje a Andalucía. Además, en numerosas ocasiones no se ha querido poner la mascarilla es espacios públicos cuando todavía era obligatoria.

También, una de las broncas más sonadas fue la que mantuvo con su madre, la Infanta Elena, cuando acudieron juntas en 2019 a un concierto de 'Siempre Así' al Teatro Real. La Infanta Elena, trató de subirle el cuello de la camisa a su hija porque se le veía la tira del sujetador y fue algo que a Victoria Federica no le gustó.

La relación entre Victoria Federica y su abuelo

La influencer y sobrina del Rey Felipe VI, siempre se ha mostrado muy cariñosa con su abuelo, el rey don Juan Carlos. Desde que el rey emérito trasladara su residencia habitual a Abu Dabi, ella siempre ha defendido a su abuelo ante los medios. El pasado mes pudimos saber que la joven visitaba a su abuelo tras el entierro de Constantino de Grecia, hermano de la emérita doña Sofía.

En su primera entrevista pública en la revista de moda Elle, Victoria Federica afirmaba "mi abuelo es mi segundo padre, es mi persona favorita".

Joaquín Reyes imita a Victoria Federica

El imitador Joaquín Reyes ha hecho una desternillante parodia en su sección de Zanguangos en el programa de El Intermedio. En esta ocasión, Reyes imitó a Victoria Federica con frases como, "nieta de reyes, sobrina de reyes, hija de personas muy válidas y la primera influencer de la familia real, soy la Dulceida Borbónica, me sigue muchísima gente", así presentaba el cómico a la joven.

La imitación en todo momento se ha centrado en las polémicas que han rodeado a la sobrina del rey Felipe VI, "que si me salté el confinamiento y mi cuerpo pedía mambo" o "a los borbones ya no nos dejan hacer nada, ya no nos dejan ni disparar, ni a elefantes, ni dispararnos al pie, ni a periodistas, ya no tenemos privilegios", comentaba el personaje creado por el humorista.

"¿Y qué que vaya en patinete?, ¡soy ecologista!", refiriéndose a la fotografía que ha rodado por las redes sociales convirtiendo en viral de la joven en un patín eléctrico mientras fumaba un cigarrillo.