¿Cuánto cobran de pensión Manuela Carmena, Miguel Ríos o Javier Clemente? Esta es la cantidad

Según explicaba Gonzo a sus invitados, Manuela Carmena, Charo López, Javier Clemente y Miguel Ríos, en Salvados, la mesa de edad para este debate la han creando basándose en que en España más de nueve millones de personas tienen más de 65 años, es decir, 1 de cada 5. Además, el presentador recuerda aquella frase que todo el mundo ha escuchado alguna vez: "la vejez es la edad a la que todo el mundo quiere llegar, pero de la que luego nadie quiere oír hablar", por ello, emplaza a sus invitados a hablar del tema y sobre las diferentes pensiones que reciben.

Carmena asegura que no tiene esa sensación, porque para ella "la vejez ha sido como el encuentro, con una perspectiva en la que no había pensado" y que además, le parece "extraordinariamente positiva". También comenta que se ha dado cuenta de que "en la vejez tienes más capacidad de imaginación, más creatividad y no tienes jefes" por lo que ve cosas "muy buenas" de este periodo de la vida.

Opinión que no comparte la actriz Charo López, que alega que a ella le "parece doloroso ser mayor". "Incluso, la palabra 'viejo' me molesta, no le veo ninguna ventaja, me parece doloroso. Me parece que la muerte está ahí, que se tienen muchísimos problema de empezar a tener carencias", declara

Por otro lado, Miguel Ríos confirmaba que él ha cotizado "muy poco", ya que los músicos, cantantes y artistas en general no solían estar dados de alta. Y es que, tal y como les recordaba Gonzo, "la pensión media en España está en 1170 euros, en el caso de los autónomos es de 780 euros". Pero, ¿cuánto cobra cada uno de los invitados de pensión?

Miguel Ríos: "Creo que mi pensión no llega a 800 euros"

El cantante confirma que como ha cotizado muy poco cree que su pensión "no llega a 800 euros". Aunque, según declara Miguel Ríos, afortunadamente ha podido ahorrar lo suficiente durante la vida como para no tener ahora ningún problema económico.

Charo López: "Si yo viviera de la pensión, mal"

A Charo López le sucede algo parecido que a Miguel Ríos, aunque comenzó a trabajar como actriz desde muy joven, no se cotizaba. "A mí también me pasa. Yo empecé a trabajar con 19 años y tendría que cobrar la pensión entera. Pero, como los primeros años, los productores no cotizaron por mi, no ha sido así. Cuando me he jubilado, me he llevado una sorpresa. Yo cobro 1.350 euros. Si yo viviera de la pensión, mal", declara.

Carmena: "Cobro 2.400 euros al mes"

Sin embargo, la que fue alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirma tener una pensión mayor que los demás invitados, "yo líquido cobro 2.400 euros al mes", dice. Cifra que está por encima de la pensión media que cobran los españoles.

Javier Clemente, 1.280 euros de pensión

El ex jugar del Athletic Club, Javier Clemente, ha matizado que al igual que le sucede Miguel Ríos y Charo López, el mundo del fútbol no pasó a cotizar hasta que no se creó la Asociación de Futbolistas Españoles, por lo que la cotización de los clubs siempre ha sido muy baja. Asimismo, el haber sido entrenador en el extranjero, le ha deja una pensión menor, de 1.280 euros.