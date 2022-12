Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confirman que van a ser papás

La presentadora de televisión Cristina Pedroche y el cocinero Dabiz Muñoz van a ser padres de su primer bebé. Así lo han anunciado este viernes a través de Instagram en un post en el que aparecen ambos en una imagen con un olla y un cerdito de peluche.

El pasado miércoles, la revista 'Lecturas' daba la exclusiva del embarazo de Cristina Pedroche y el resto de medios se hicieron eco de la noticia insinuando incluso que lo anunciaría en Nochevieja durante las campanadas de Antena 3. Sin embargo, Pedroche ha dejado claro en el texto de su mensajes que "esto es solo personal" y ha añadido: "Nada de exclusivas, nada de trabajo"

La pareja, crítica con los medios de comunicación

La presentadora y el cocinero se han mostrado críticos por la aparición de la noticia en los medios de comunicación antes de que lo anunciasen ellos. "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes" comentan en el post.

Pedroche y Muñoz han mostrado su descontento, sobre todo, porque muchos de sus familaires no tenían idea de que ambos esperaban su primer bebé. "Había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo".

Ocho años casados

El primer bebé de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz llega tras ocho año de matrimonio y en un momento en el que la pareja se muestra más feliz que nunca.