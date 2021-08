Cayetano Rivera acusa a la alcaldesa de Gijón de "hacer demagogia con los toros para convencer al pueblo"

Los toreros siguen respondiendo a la alcaldesa de Gijón, Ana González, tras sus polémicas declaraciones sobre la tauromaquia y su decisión de prohibir las corridas de toros en la ciudad.

Cayetano Rivera Ordóñez ha asegurado en el programa de laSexta 'Más Vale Tarde' que no van a permitir que la alcaldesa de Gijón diga este tipo de "excusas" para "imponer un criterio que está basado únicamente en su condición política". "No vamos a consentir que haga demagogia con los toros para convencer al pueblo y utilizarlo como un instrumento para imponer su ideología", declara.

Rivera ha mostrado su rechazo hacia las palabras de la regidora. "Me parece ridículo. La verdad es que he tenido que escuchar una serie de adjetivos hacia el mundo del toro que no comparto y, además, creo que eso sí que es un falacia", señala.

El torero aclara que "no quieren imponer nada". "Lo único que pedimos es respeto hacia nuestra tradiciones, nuestras costumbres y nuestro derecho a vivir la vida de una manera legal y honrada", ha dicho. Por ello, explica que "la palabra 'asesinar' no corresponde con lo que hacemos nosotros en la plaza de toros". "Hoy en día parece que frivolizamos un poco con los términos que se utilizan", indica.

Por otro lado, Rivera ha opinado sobre la justificación de esta decisión por parte de la alcaldesa, quien asegura que su cometido es "salvar a los toros": "Piensa que prohibiendo las corridas de toros va a salvarles. No tiene ni base ni fundamento lo que dice".

Polémica por los nombres de los toros

Dos de los ejemplares de la feria de Begoña de Gijón se llamaban 'Feminista' y 'Nigeriano'. Toreros como El Juli o Cristina Sánchez ya han aclarado por qué tienen esos nombres. Igualmente, Cayetano Rivera se ha unido a la explicación: "Es una tradición en la ganadería. Todas las hijas han ido llamándose así y los toros igual, pero en masculino".

Sin embargo, Rivera ha revelado que esto es algo que la alcaldesa ya conocía. "Me consta que hablaron con el empresario y ya le aclararon el nombre de los toros. Es una evidencia de que esta señora no está desinformada. Es mucho peor, más grave. Toma las decisiones sabiendo que eso no es así", manifiesta.

"Todo esto me parece que se utiliza de una forma propagandística, utilizando el momento, la sensibilidad de la gente con la situación tan trágica que estamos viviendo. Intenta dejar ver que el mundo del toro tiene un componente machista o que ese nombre se ha puesto con alguna mala intención", concluye.