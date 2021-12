Carmen Lomana critica al chef Dabiz Muñoz por la subida de precio del menú de DiverXO

LEER MÁS Dabiz Muñoz sube el precio del menú de DiverXO y se convierte en el restaurante más caro de España

Dabiz Muñoz anunciaba esta semana que su restaurante DiverXO sufriría un aumento del precio de su menú degustación a partir de enero de 2022: pasará a costar de 250 euros a 360. Una subida de 90 euros a la que habría que sumarle otros 150 euros por persona si quieren disfrutar de una selección de vinos escogida por el sumiller Miguel Ángel Millán, o 300 euros si se desea un maridaje de alta categoría.

Este incremento en el precio, le convertirá el próximo año en el restaurante más caro de España, noticia que ha calado en la prensa y, sobre todo, en alguna tertulia televisiva. Es el caso de Telemadrid, donde en su programa 'Juntos', Carmen Lomana criticaba a Dabiz Muñoz por su decisión de elevar los precios."Qué barbaridad", expresaba la colaboradora.

Lomana recordaba que el precio del menú no incluye la bebida y manifestaba que ella no pagaría ese dinero por comer en un restaurante. "Hay gente para todo. A mí personalmente me gusta comer muy bien, pero no necesito pagar esas cantidades", manifestó en la tertulia.

El restaurante de Dabiz Muñoz está valorado como el 20º mejor restaurante del mundo desde este año y cuenta con tres estrellas Michelín. La subida de un 46 % del precio del menú se debe, según indicaba Dabiz a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de su plantilla, un problema agravado por la crisis sanitaria del Coronavirus.

"Queremos que la gente tenga las condiciones laborales óptimas. DiverXO es la élite mundial, pero eso no significa que el personal tenga que estar trabajando muchas horas a la semana. Si yo quiero trabajar 20 horas al día, es mi elección, pero lo que no puede ser es que sea algo impuesto porque esa sea la realidad de la hostelería", señalaba en el periódico Cinco Días.