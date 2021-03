Camilo canta una canción inédita en homenaje a su madre por el Día de la Mujer, en directo en 'El Hormiguero 3.0'

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el cantante colombiano Camilo ha tenido un emotivo detalle con su madre durante su entrevista en 'El Hormiguero 3.0'. El artista no lo ha dudado un segundo y ha cogido su guitarra para dedicarle una canción inédita.

Camilo ha explicado que se trata de una canción que había escrito a su madre hace mucho tiempo, pero ella nunca había llegado a escucharla, así que ha aprovechado el programa para hacerle este bonito homenaje. "Creo que ella no me seguía en Instagram, ni me vio", ha comentado.

Pero no solo se trata de una canción especial para su madre, ya que la letra de este tema está llena de mensajes y es un gran homenaje a todas las mujeres.

Por otro lado, al comienzo del programa, 'El Hormiguero 3.0' ha querido hacer su propio homenaje a las mujeres en este 8 de marzo, por lo que han iniciado el programa con Pablo Motos realizando su mítico baile, pero rodeado de mujeres con mascarillas rosas, para acordarse especialmente de todas aquellas luchadoras que intentan vencer un cáncer de mama.