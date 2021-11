El aviso de César Carballo por el aumento de casos de Covid: "Todavía vemos en los hospitales a gente no vacunada que tiene que ingresar"

El doctor César Carballo, adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha asegurado en Espejo Público que España se enfrenta a un problema con la llegada del frío y el más que posible aumento de casos de coronavirus: "El problema es que ahora aumentamos la estancia en interiores y eso es lo que más le gusta al virus".

Además, Carballo advierte de que hay mucha gente no vacunada: "Todavía seguimos viendo a gente no vacunada que desgraciadamente tiene que ingresar en los hospitales. Animaría a quienes no se hayan vacunado que lo hagan, porque son el gran colectivo de riesgo. Nuestro país es de los más seguros por el alto porcentaje de vacunados".

En este sentido, afirma que se debe seguir usando mascarillas en interiores y no relajar las restricciones: "Animo al Gobierno a intentar una estrategia más agresiva de control de casos. En colegios, por ejemplo, cuando se detecte un positivo hay que hacer muchos test de antígenos; igual en el trabajo. También hay que animar a las farmacias a hacer esos test y disminuir el precio de los mismos".

En marcha el estudio para analizar los compuestos del volcán de La Palma

Sobre el volcán de La Palma, ha comentado que esta semana se desplazará hasta la isla para comenzar el estudio de los compuestos y las consecuencias para los afectados: "El estudio será interesante. Vamos a recoger muestras estos días hasta el viernes y luego participarán institutos de toxicología a nivel nacional para analizar todo. Espero que en dos o tres semanas tengamos resultados".

En otras erupciones, ha habido intoxicaciones por mercurio, según señala César Carballo: "Se han descrito intoxicaciones por mercurio, pero vamos a medir todos esos compuestos. El problema no es que hoy sea la calidad de aire mala, sino que llevamos 50 días de erupción y no sabemos cuándo va a acabar. Habrá que ver esta exposición prolongada en los que están más cerca del volcán".