Yolanda Díaz admite que el comentado bolso de su hija es de mercadillo mientras el Gobierno lucha contra las falsificaciones: "El daño es real"

Fue una imagen muy comentada. Yolanda Díaz acudió junto a su hija Carmela a una función del Ballet Nacional y llamó especialmente la atención el accesorio que portaba la menor para la ocasión. Un bolso de gran tamaño.

Se trataba de un modelo clásico de "Tote Bag" de Marc Jacobs en color beige, valorado en unos 500 euros en la web oficial de la marca. Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha reconocido en una entrevista en Espejo Público que la pieza era de imitación, en concreto de un mercadillo de la feria de Vila Nova de Cerveira.

Díaz ha abordado este tema en el programa de Susanna Griso en Antena 3: "Si voy de Zara como hoy me critican, si voy mal vestida también… Lo que es injusto es que a las mujeres nos estén cosificando permanentemente y criticando…". Visiblemente molesta, añadió: "Y fíjese en esta polémica. Me molesta bastante que mi hija, que tiene 13 años, se haya visto involucrada diciendo una falsedad".

Muy lejos de los supuestos 500 euros

La líder de Sumar ha aclarado que el bolso no era original, sino un regalo familiar: "Como saben, yo veraneo en Bayona, vamos con frecuencia a Portugal, y en este caso las primas de mi hija le regalaron un bolso que cuesta 25 euros en la feria de Vila Nova de Cerveira".

La presentadora ha recordado el original de la marca cuesta cerca de 500 euros, a lo que Díaz ha añadido: "Y se lo han regalado las primitas… Lo que me molesta no es lo que digan de mí. Mi hija hace ballet y ha venido siempre, este domingo no ha querido venir y decía: 'No quiero porque me van a hacer fotos'".

La confesión coincide y choca con una campaña del Ministerio de Industria contra las falsificaciones, cuyo lema advierte que "el daño de las falsificaciones es real". En uno de los carteles, se puede leer: "El daño de las falsificaciones es real. Comprando un bolso falso provocas el cierre de negocios y destruyes empleo".

Campaña del Ministerio de Industria sobre las falsificaciones | Ministerio de Industria

El mensaje institucional, acompañado de la imagen de un bolso rojo con el cartel "Cerrado permanentemente", pretende concienciar sobre las consecuencias de consumir productos falsificados. La coincidencia temporal entre la polémica y la campaña ha desatado comentarios en redes y en el ámbito político, donde algunos acusan a Díaz de falta de coherencia.