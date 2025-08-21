Xurxo Carreño rompe su silencio tras las críticas por no pronunciarse sobre los incendios en Ourense

El creador de contenido ourensano Xurxo Carreño ha terminado reaccionando a la oleada de reproches que ha recibido en redes sociales por no haber hecho comentarios sobre los graves incendios que han golpeado a su provincia este mes de agosto. Después de varios días en el punto de mira, el influencer ha explicado públicamente por qué había optado por guardar silencio.
Carreño asegura que nunca ha estado al margen del drama que cada verano golpea a Galicia. "Soy ourensano, he vivido en Ourense 30 años, y esto está pasando ahora y lleva pasando desde que tengo uso de conciencia", explicó, recordando que "muchos amigos y conocidos han perdido animales o bienes materiales en estos siniestros".
Aun así, dejó claro que no considera que tenga la obligación de pronunciarse en redes cada vez que ocurre una catástrofe. "No es periodista ni divulgador", señaló, justificando su decisión con el temor a "desinformar".
Un silencio criticado como "cómplice"
El influencer reconoce estar afectado por los "tropecientos mil" mensajes que ha recibido estos días, algunos muy duros, en los que se le acusaba de falta de compromiso con sus vecinos e incluso de mantener un "silencio cómplice". "Me han dicho, los ourensanos no iban a olvidar esto", relató, visiblemente dolido.
Carreño estalló contra quienes lo han cuestionado. "¿Quién coño cree que a mí esto no me importa por el simple hecho de no decirlo en las redes sociales? ¿Qué coño voy a opinar?". Y admitió que la presión le ha pasado factura. "Estoy triste por la situación por la que está pasando mi tierra y en cierta forma, y no debería, encima me siento culpable por no decir nada".
Mensaje de apoyo a Galicia
El creador de contenido recordó que, aunque podría haber desarrollado su carrera lejos de su tierra, siempre ha elegido quedarse en Galicia. "No me tengo que justificar ante nadie. Soy una persona tan sentida que no sé cómo afrontar esto", confesó.