Willy Toledo se sienta en el banquillo por sus insultos a Dios y a la Virgen

Pide esta asociación católica para Willy Toledo 22 meses de multa por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.

La Fiscalía reclama la absolución porque no considera que haya delito alguno aunque pudieron ser comentarios irrespetuosos o de dudoso gusto pero no un delito de escarnio.

Concretamente, el actor publicó en su facebook esta frase: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso".

Cuando se le procesó, el juez entendió que son frases potencialmente ofensivas y eso es lo que se va a dirimir a partir de hoy.