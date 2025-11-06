Vuelve la música al Bernabéu tras la polémica por el ruido: actuarán dos estrellas mundiales

La música volverá a sonar próximamente en el Santiago Bernabéu después de casi un año y medio. La última vez fue en julio de 2024, con los cuatro conciertos consecutivos de Karol G, pero las quejas de los vecinos de la zona llevaron al Real Madrid a suspender todos los que tenía programados en 2025 para trabajar en la insonorización del estadio.

Artistas como Dellafuente, Aitana o Lola Índigo se vieron obligados a reprogramar sus grandes eventos y cambiarlos de recinto ante la falta de información sobre cuándo podrían volver a celebrarse conciertos en el estadio madridista.

La música volverá en los próximos días y los encargados de ponerla serán Bizarrap y Daddy Yankee, que actuarán el próximo 16 de noviembre en el descanso del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

"Poder actuar en el descanso del primer partido de la NFL en España es un gran honor. Y más junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Estoy deseando que llegue el momento", ha dicho el argentino en declaraciones difundidas por la NFL.

Por su parte, el puertorriqueño también se ha mostrado con "muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap (…) Prepárate Madrid, prepárate NFL, ¡vamos a tener un espectáculo increíble!".

Ambos artistas, además, se han unido para colaborar juntos en una nueva canción que ha sido publicada este jueves.

El Miami Dolphins - Washington Commanders que se disputará en el Bernabéu será un evento histórico, pues es la primera vez que un partido de esta competición se juega en España.

Además, en la previa del enfrentamiento la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid interpretará el himno nacional de España y la artista neoyorquina Karina Pasian cantará el de Estados Unidos.