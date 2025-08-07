Vuelve la calma a Galicia con el fuego: siete incendios controlados y dos extintos

El incendio en el que se declaró el nivel 2 de emergencia en Pontevedra por la zona de As Neves, que rodeaba la A-52 y a algunas casas de la zona, parece que ha sido controlado. El que sigue activo es el incendio del pasado martes en la parroquia de Monteseiro, aunque ya controlado y ha sido activada la Situación 2 de emergencia en Salceda, donde Defensa autorizó la pasada noche la intervención de la UME en el lugar de A Picoña, zona afectada.

Otra de las zonas afectadas de la comunidad es A Fonsagrada (Lugo) que registra este miércoles un segundo incendio activo, en la parroquia de Cereixido aunque ya parece que también ha sido perimetrado.

Las peores horas ya han pasado en As Neves

El incendio que afecta a As Neves, está a la altura de la parroquia de San Pedro de Batalláns y la tarde del miércoles estuvo provocando "limitaciones en el tráfico", aunque ya está controlado, sigue activo. Ha arrasado más de 50 hectáreas de superficie y uno de los principales motivos que ha llevado a los servicios de emergencias a decretar el nivel de emergencia es que el fuego llegó a las casas en el núcleo de A Abelleira y de Portela.

La intensa humareda provocó el cierre de los carriles exteriores de la autovía A-52 en el kilómetro 286, generando retenciones entre Vigo y Ourense. El operativo ha movilizado en total a 6 técnicos, 9 agentes, 19 brigadas, 14 motobombas, 4 palas, 6 helicópteros y 3 aviones con el apoyo de la UME, que desplegó efectivos desde la medianoche hasta conseguir controlar la situación.

Aunque el incendio permanece activo todavía, su evolución, según los servicios de emergencia, es favorable y ha permitido aliviar la presión sobre los equipos de extinción y los vecinos, que finalmente no se vieron obligados a abandonar sus casas.

Riesgo controlado también en Salceda

Otro de los incendios ha obligado a las autoridades a declarar el nivel 2 de emergencia, ha sido el de la zona de Salceda y donde la UME ya está trabajando para mejorar la situación en la zona de A Picoña. El fuego se desató a las 16:17 horas del miércoles por culpa de las fuertes rachas de viento y el calor que se está viviendo en toda la península.

Según las autoridades, ya ha arrasado unas 80 hectáreas de masa forestal, en la parroquia de A Picoña. Se decidió activar el nivel de emergencia como medida para prevenir a los hogares que hay por la zona y que pueden quedar en riesgo en las próximas horas. Aunque es cierto que este jueves han informado que el fuego está controlado, no se retirará el nivel de emergencia hasta que no crean conveniente.

Buenas noticias con el resto de incendios

A pesar de la cantidad de incendios que asolan la región, empiezan a llegar las buenas noticias y es que los fuegos de Mondariz-Riofrío y Ponteceso-A Graña han sido extinguidos. Los que ya están controlados, además de As Neves y Salceda, son los de Camariñas-Xaviña, Ponteceso-Corme Aldea y Ponteceso-Brantuas, el cual ha arrasado 200 hectáreas.

También siguen activos, pero controlados los dos de A Fonsagrada por la zona de Monteseiro y Cereixido donde ya se han arrasado 140 hectáreas.