La 'vuelta al cole' sube un 18% en los últimos tres años: segunda mano o préstamos, las soluciones de las familias

Aunque todavía hay personas que no han disfrutado de las vacaciones -queda la segunda quincena de agosto por delante-, hay algo que empieza a verse cada vez más cerca: la vuelta al cole. Por ello, ya se ven en los centros comerciales pasillos llenos de material escolar, uniformes, mochilas...

Si bien, este año a las familias les va a salir más cara esta vuelta al cole, ya que ha subido un 18% en los últimos tres años. De media, los libros de texto cuestan 365,64 euros, un 7% más que el año pasado, según un estudio realizado por idealo.es.

Más de 300 euros de gasto entre libros y otros materiales

Además del precio de los libros, este estudio también ha observado los precios de otros materiales necesarios para el colegio. En concreto, el precio medio de las mochilas se sitúa en torno a los 29,42 euros; el material de papelería casi llega a 50 euros (48,26 euros); las zapatillas de deporte sobre los 31,87 euros y, en el caso de necesitar chándal, hay que añadir 26,07 euros más.

En el caso del material digital, cada vez más utilizado, también ha aumentado su precio. Los libros digitales ya cuestan 192,5 euros de media, mientras que el año pasado era de 182 euros. Por lo tanto, las familias que tengan que comprar todo esto por primera vez tendrán que hacer frente a un gasto de 135,62 euros al que hay que añadir el gasto en libros, ya sean de papel o digitales.

La segunda mano, ahorros o préstamos, las vías para poder hacer frente a los gastos

Es por ello que para hacer frente a esta cantidad de dinero, el 30% de los encuestados opta por comprar material de segunda mano, mientras que el 24% ha lamentado tener que tirar de ahorros para poder comprarlo. El 14% se sirve de ayudas estatales o regionales.

Pedir ayuda a familiares es la solución a la que han acudido el 11% de las personas, mientras que el 7% afirma haber pedido un préstamo al banco.

La búsqueda de libros de segunda mano ha aumentado un 207%

Comprar libros de segunda mano es una de las soluciones más recurrentes. Otro estudio elaborado por Milanuncios y Appinio ha demostrado que esta práctica ha aumentado un 207% en julio frente al 166% del año pasado. Las búsquedas en estos portales que más se realizan son libros de Enseñanza Secundaria Obligatoria, seguidas de los de Bachillerato.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía es en la que más anuncios hay registrados (un 16%) sobre esta temática, seguida muy de cerca por Castilla y León (15%) y Canarias, Comunidad de Madrid y Galicia con un 12%. Asimismo, las comunidades en las que más han aumentado las búsquedas de libros de segunda mano a través de estos portales son Galicia (+242%), Canarias (+223%) y La Rioja (+202%).

Este estudio también ha preguntado acerca del material escolar y refleja, al igual que el de idealo.es que las familias se gastarán, de media, más de 300 euros y casi la mitad admite que gastará más que el año anterior. Igualmente, siete de cada 10 han aseverado que van a tener que hacer algún ajuste en su economía para poder hacer frente a estos gastos y al 89% les preocupa el aumento del precio de los materiales.