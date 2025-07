Vueling expulsa a 50 adolescentes judíos de un vuelo: Israel acusa de antisemitismo y la compañía alega que fue por su comportamiento

Medio centenar de adolescentes, parte de un campamento de verano judío procedente de Francia, fueron desalojados este lunes de un avión en el aeropuerto de Manises (Valencia) antes del despegue rumbo a París. La responsable del grupo, una joven de 21 años, acabo detenida por la Guardia Civil tras una intervención que ha desatado reacciones a nivel internacional.

El Ministerio para la Diáspora de Israel no ha tardado en calificar los hechos como "uno de los incidentes antisemitas más graves recientemente", mientras que Vueling ha defendido su actuación afirmando que se basó exclusivamente en motivos de seguridad. "La actuación del personal a bordo respondió exclusivamente a un comportamiento que comprometía la integridad del vuelo, así como la seguridad de los pasajeros y de la operativa en su conjunto", asegura la compañía.

Protocolo activado por actitud conflictiva

Según la versión de Vueling, los menores hicieron caso omiso a las instrucciones de la tripulación, interrumpieron la demostración de seguridad, manipularon elementos de emergencia y mostraron una "actitud altamente conflictiva". La aerolínea activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de la Guardia Civil. En tierra, algunos integrantes del grupo continuaron con comportamientos "violentos", lo que motivó la detención de una de las monitoras.

Pese a la polémica, Vueling negó tajantemente que el incidente tuviera motivaciones religiosas. "Rechazamos categóricamente cualquier forma de discriminación. Esta decisión fue tomada únicamente para garantizar la seguridad de todos los pasajeros", apuntaron en un comunicado.

Acusaciones de Israel

La versión de las autoridades israelís es bien distinta. En redes sociales, el ministro Amichi Chikli denunció que los jóvenes "cantaban canciones en hebreo" cuando fueron expulsados y que una azafata incluso llamó a Israel "estado terrorista". También aseguro que la monitora fue "golpeada y arrestada" y que los niños llevan varados en Valencia desde entonces.

Las acusaciones han sido replicadas por familiares como Karine Lamy, madre de uno de los menores. En declaraciones al canal i24news, explicó que "uno de los niños empezó a cantar en hebreo y enseguida fueron advertidos por la tripulación". Pese a ello, también admitió que su hijo "empezó a gritar", lo que habría disparado la tensión.

La Federación de Comunidad Judías de España (FCJE) ha exigido "explicaciones detalladas y pruebas documentales" sobre lo sucedido. "Los cánticos y muestras de euforia en los aviones no son algo aislado y, si estas expresiones fueron la causa del incidente, Vueling debe aclararlo", subrayan en su nota. No cuestionan la actuación de la Guardia Civil, pero sí exigen que se aclare si hubo o no motivaciones discriminatorias.

Medidas para evitar más incidentes

En un vídeo difundido en redes, un supuesto monitor da instrucciones al grupo para futuros viajes. "Todos los signos religiosos al bolsillo o a la maleta. Llegamos al avión, nos sentamos y nadie se levanta sin mi autorización, aunque sea para ir al baño", dice en tono serio. El objetivo, explica, es evitar "cualquier oportunidad de que nos echen otra vez".