Dos heridos graves tras volcar un autocar con 60 turistas a bordo en Santa Susanna (Barcelona)

Los Bomberos de Cataluña han informado de que un autocar que viajaba por la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna (Barcelona) con cerca de 60 turistas a bordo ha volcado y se ha salido de la carretera. Asimismo, los Bomberos han informado de que la mayoría de personas han salido por su propio pie. No obstante, hay dos que se encuentran graves y otro que, pese a sus heridas, está menos grave.

Tal y como apunta el Servicio Catalán de Tráfico y los Bomberos, el hecho ha tenido lugar pasadas las doce del medio día en el kilómetro 127,7. El siniestro ha provocado que solo se pueda circular por un carril en dicha autopista. El autobús se encuentra parado tras chocar con un talud, donde se encuentran los viajeros accidentados.

Hasta 14 dotaciones de Bomberos se han desplazado hasta la zona, a los que se les han sumado varios efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, quienes se están asegurando de que nadie quede atrapado dentro del autobús, y están prestando apoyo psicológico a las víctimas. Del mismo modo, Protección Civil ha puesto en prealerta el sistema PROCICAT.