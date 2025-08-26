Vivienda, ayudas y teletrabajo: los pueblos más baratos para vivir en España

En un momento en el que el precio de la vivienda no deja de subir y el teletrabajo lo permite, cada vez más personas deciden empezar de nuevo en otras zonas más asequibles, pero que mantengan unas comodidades mínimas. Ahí entran esos pueblos con viviendas más baratas, pero con buena conectividad, colegios, centros de salud o restaurantes que siguen buscando nuevos habitantes.

La plataforma encargada de recoger todas estas localidades es "Vente a vivir a un pueblo" que es útil tanto para el que busca un nuevo destino como para aquellas zonas que quieren darse a conocer y recibir nuevos vecinos. La ventaja de esta web es que cuenta con municipios en prácticamente todo el país y todos ellos tienen algo que ofrecer por un precio bastante inferior al de los principales núcleos urbanos.

Los pueblos más baratos

Castilla y León y Castilla-La Mancha son dos de las comunidades más asequibles, tanto para el alquiler como para la compra y tienen la ventaja de estar cerca de núcleos urbanos importantes como puede ser Madrid o Zaragoza. Aunque uno de los pueblos más baratos y llamativos que nos presenta este buscador es A Pontenova, en Galicia, a una media hora de Lugo, que ofrece alquileres a partir de 300 euros y compras desde 35 mil, presentan buena conectividad y varios centros educativos de distintos niveles.

Ya en la provincia de Ávila, se encuentra Burgohondo, un pueblo de unos 1.300 habitantes según la plataforma y que está a poco más de una hora de Madrid, cuenta con conectividad completa lo que facilita el teletrabajo, un centro sanitario, guarderías, colegios y lo mejor de todo, hay alquileres a partir de los 200 euros y según la web "Vente a vivir a un pueblo", puedes comprar un inmueble desde los 20.000 euros. En la misma línea está Montemayor de Pililla, con los mismos precios y a menos de media hora de Valladolid. También en Castilla y León, está Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, que con unos precios similares a los anteriores, cuentan con la posibilidad de cursar la FP de hosteleríay ofrecen empleo en el sector en los distintos bares del municipio.

En Castilla-La Mancha, a media hora de Albacete, se encuentra Alcalá del Júcar, un pueblo que se presenta como "uno de los más bonitos de España". Además que cuentan con farmacia, un centro de salud a unos 15 kilómetros, colegios, guarderías y ayudas a familias por compras a partir de 20.000 euros. Aunque es cierto que estos inmuebles pueden necesitar una reforma, puede convertirse en una buena opción.

En Andalucía, por este precio, hay muchas opciones igual de interesantes, en la provincia de Málaga, se encuentra Cuevas de San Marcos, Algatocín o Cañete la Real. El primero cuenta con guarderías, colegios e institutos y está a poco más de media hora de Málaga capital, desde el ayuntamiento ofrecen ayudas a emprendedores, familias y ofrece también subvenciones por la compra de viviendas.

Otras opciones más completas

Para aquellos que busquen algo más y que tengan un presupuesto algo mayor, hay otras opciones más llamativas. Una de ellas se encuentra lejos de la península, en la isla de El Hierro. La ventaja de ir a una isla como esta, es que está todo muy cerca y lo mejor de las islas Canarias es que el clima es un punto a favor durante todo el año. La aldea de Valverde cuenta con hospital, colegios e institutos, instalaciones deportivas, gimnasio, ofrecen empleo en servicios, turismo y construcción y además tienen un aeropuerto muy cerca, todo esto desde 50 mil euros.

Cambiando las islas por el norte, otra buena opción es Cangas de Onís, en Asturias, cerca del Sella, alojando Los Picos de Europa, ofrece buenos servicios además de ofertas de trabajo y con la posibilidad de alquilar desde los 400 euros y comprar desde 50 mil.

Si ninguna de estas opciones encaja, todavía hay oportunidades para descubrir un pueblo que se adapte a tus necesidades y es que hay más de 200 municipios que se presentan en la web de "Vente a vivir a un pueblo".