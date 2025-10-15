Vivienda activa el teléfono 047 para dudas y consultas: para qué sirve y cuándo estará disponible

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha del número 047, que coincide con el artículo en el que la Constitución recoge el Derecho a la Vivienda, de atención a la ciudadanía. "Un canal unificado, accesible, gratuito, de consulta, de información", ha indicado.

Se trata, en palabras de la ministra, de "un canal para dar respuesta a la ciudadanía", a través del cual los ciudadanos podrán preguntar dudas o consultas "que puedan tener en el ámbito de la vivienda". Además, ha informado de que la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros la próxima semana.

La apertura de este teléfono responde a una petición de los agentes sociales en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por "la ausencia de información, o al contrario, la información interesada", que les perjudica. Por ello, el número 047 responde al objetivo de "la transparencia", así como el acompañamiento en el desempeño de sus derechos o comunicación.

Unificado, accesible y gratuito

Rodríguez ha comentado que, debido a que tanto Gobierno como autonomías tienen competencias en materia de vivienda, la gente a veces no tiene claro dónde o a quién o qué organismo acudir para solicitar ayuda o información. Si bien, gracias a este canal todo estará "unificado" y las personas recibirán información sobre cualquier tipo de trámite: programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra cuestión.

"Es verdad que la concurrencia competencial hace a veces que la gente no sepa si tiene que ir a un registro autonómico, a un registro local o dónde demandar una vivienda pública", ha apuntado Rodríguez. "El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos", ha añadido.

De esta manera, el ministerio quiere continuar con el compromiso de ofrecer "información veraz sobre la normativa aplicable en cada territorio y sobre los programas de ayudas existentes" a quienes recurran a este número. Asimismo, la ministra ha indicado que se ha hecho la petición formal al Ministerio de Transformación Digital para la asignación de ese número.

El Plan Estatal de Vivienda 2026 - 2030

La intervención de la ministra de Vivienda en la sesión de control del Gobierno ha sido en el marco del nuevo Plan Estado de Vivienda 2026-2030 dotado de 7.000 millones de euros y cuyo objetivo es que las comunidades autónomas construyan viviendas asequibles a través del fondo público.

La ministra ha vuelto a reclamar la necesidad de que la vivienda pública sea protegida. "Estos objetivos e hitos se concentran en los principales problemas que tiene España, el principal el escaso parque de vivienda pública que tiene este país", ha lamentado.