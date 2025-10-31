La violenta agresión a un periodista en la Universidad de Navarra enciende las alarmas en las asociaciones de prensa

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han condenado este viernes la agresión a un periodista de El Español en el campus de la Universidad de Navarra, en el marco de los incidentes protagonizados por encapuchados que protestaban contra un acto anunciado por el activista Vito Quiles.

Condena y solidaridad con el periodista agredido

La FAPE se ha adherido al comunicado de la APM, en el que ambas organizaciones expresan su solidaridad con el periodista José Ismael Martínez, que fue agredido "violentamente" por grupos abertzales en el campus de la Universidad de Navarra.

Las asociaciones de periodistas han hecho un llamamiento para que "se respete el trabajo" de los profesionales de la información y la comunicación, y han advertido del "peligro que entraña para la convivencia democrática que se organicen actos cuyo único objetivo es provocar el enfrentamiento entre los grupos más radicales".

Una agresión registrada en vídeo

Según ha explicado El Español y se puede apreciar en un vídeo que recoge este medio, la agresión tuvo lugar en el campus de la Universidad de Navarra por parte de media docena de encapuchados, que le propinaron puñetazos y patadas y huyeron cuando la Policía Nacional acudía al lugar.

Los grupos radicales GKS y Jardun se enfrentaron a la Policía Nacional y se ensañaron con el periodista de El Español José Ismael Martínez cuando grababa la llegada de los manifestantes al campus. Los incidentes provocaron cinco heridos y se produjeron dos detenciones.

Los altercados han sido condenados por el Gobierno de Navarra, aunque han recibido apoyos públicos de representantes de IU, como el ex eurodiputado Manu Pineda.

José Ismael Martínez fue golpeado cuando los radicales se dirigían a enfrentarse contra la Policía Nacional desplegada ante la convocatoria de Vito Quiles. El periodista se acercó a la columna de manifestantes, vestidos de negro y encapuchados, que coreaban gritos en euskera contra los "fascistas". Tras insultarle por grabarles, uno de los radicales le llamó "hijo de puta", y un grupo se abalanzó sobre él, golpeándole en el rostro y, ya en el suelo, pateándole hasta que intervinieron los agentes.