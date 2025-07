Vilagarcía cancela el concierto a Mägo de Oz por no retractarse de sus comentarios: "No es por política, es por decencia"

El concierto de Mägo de Oz previsto para el próximo 19 de agosto en Vilagarcía de Arousa ya no tendrá lugar. El grupo, uno de los más longevos del folk metal español, no actuará finalmente en las fiestas de San Roque, tal y como ha confirmado el propio Ayuntamiento gallego, gobernado por el PSOE. La razón: sus declaraciones "frivolizando" sobre temas como la prostitución y la droga, según el consistorio.

Todo estalló a raíz de una actuación reciente del grupo en Llanera (Asturias), donde su guitarrista, Víctor de Andrés, protagonizó un momento que ha generado más de un dolor de cabeza al grupo. "Dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas", gritó desde el escenario, en clara alusión al caso Koldo. Antes de eso, ya había soltado un "¡Sánchez, me cago en tus muertos!", mientras el público coreaba insultos al presidente del Gobierno.

El artista remató con un "¡Sánchez, retuitéame esta mierda! ¡Gilipollas!", entre vítores del público.

No es por ideología, es por contenido

A pesar de las acusaciones de censura o veto político, el Ayuntamiento ha insistido en que la cancelación no responde a una cuestión ideológica. "Se respetan aunque no se compartan" las opiniones políticas, han subrayado en un comunicado, pero no toleran la banalización de asuntos delicados como la prostitución y el consumo de drogas. Por eso, se les exigió una rectificación para cerrar la contratación. Al no recibir ninguna disculpa, se rompió el acuerdo.

El consistorio señala que el grupo fue elegido por "su trayectoria artística, no por sus opiniones políticas", y lamenta que este "incidente, del que el Ayuntamiento no fue responsable", haya empañado la programación festiva. En su lugar, actuará el grupo Los Toreros Muertos, liderado por Pablo Carbonell, conocido por canciones como Mi agüita amarilla.

Reacciones divididas y contexto en caliente

Desde sectores de la izquierda, como Podemos Galicia, también se pidió la cancelación. Su mensaje fue tajante. "Frases como ‘deixade de roubarnos a cocaína e as putas’ non son só de mal gusto: son machistas, groseiras e violentas". Aunque el partido no tiene representación en el consistorio, su presión pública no pasó desapercibida.

La banda, por su parte, no ha pedido disculpas, y ha defendido que el tono de sus intervenciones es parte de un humor negro y sarcástico que forma parte de su estilo en directo. Una explicación que no ha sido suficiente para salvar el concierto.