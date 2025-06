El vídeo viral de una joven que denuncia que Ryanair no le dejó volar para despedirse de su abuelo: “Perdí el vuelo y el dinero”

Carmen Díaz es una joven española que reside en Bélgica, hace unos días publicó un vídeo en redes sociales en el que denunciaba las prácticas abusivas de la aerolínea Ryanair, que le han causado el daño irreparable al no poder estar presente en la despedida de su abuelo. Carmen explica como el pasado 7 de junio se dirigía a tomar un vuelo desde Bruselas a Asturias para poder viajar a su tierra para darle el último adiós de su abuelo, que estaba siendo sedado.

En la puerta de embarque, la azafata encargada le indicó que su mochila excedía las medidas horizontales permitidas para el equipaje de mano, por lo que tenía que pagar 60 euros más para poder acceder con ella al avión. Ella expresó su disconformidad por la elevada tasa, más si se tiene en cuenta el alto precio que ya tuvo que pagar por el billete, de 285 euros. Sin embargo, sí que aceptó pagar de todas formas.

Después de estar esperando diez minutos esperando a pagar, la azafata le comunicó que se había cerrado la puerta de embarque y la había desembarcado porque entendió que no quería pagar por su equipaje, cuestión que Carmen niega. Como consecuencia, la joven no pudo viajar a Asturias y, por lo tanto, tampoco llegó a despedirse de su abuelo, ni siquiera a su funeral, debido a que no tenía otras opciones para poder ir. El personal de Ryanair no se las ofreció.

Legislación europea

La joven denuncia además que el Consejo de la Unión propuso hace escasas semanas una legislación a favor de que sean las propias aerolíneas las que regulen las condiciones del equipaje de sus clientes, una medida que se votará en pocas semanas en el Parlamento Europeo.

Ha exigido a la aerolínea una disculpa, una explicación y una disculpa por lo ocurrido. También ha llamado a todos los clientes de Ryanair y otras aerolíneas 'low cost' que se han visto afectados por estas políticas a denunciarlo públicamente y presionar para que esta ley no salga adelante.