El vídeo viral de este trabajador de Iryo por su aplaudido discurso en el momento del accidente: "Confiad en nosotros"

Entre las múltiples (y terribles) imágenes y vídeos que han salido de la tragedia de este domingo -en el que el descarrilamiento de un tren Iryo que ha chocado con otro de Renfe ha provocado más de una treintena de muertos y cientos de heridos- está la de este trabajador de la compañía privada.

En el clip, que ha corrido como la pólvora en redes sociales y ya es uno de los momentos virales de este fin de semana, se puede ver como el trabajador -en medio del caos y la incertidumbre- pronuncia un discurso en uno de los vagones que, por suerte, no se había visto afectado en el siniestro. Unas palabras de aliento y apoyo y, sobre todo, de calma, que han sido sumamente aplaudidas.

El trabajador de Iryo insistía en que en ese momento se necesitaba la "colaboración de todos". Sin alzar la voz, con temple, con asertividad y con palabras muy clara, explicaba los allí presentes cómo proceder en ese momento. Que era mejor y más seguro esperar dentro del convoy, por el desconocimiento al estado de las vías. "Si alguien tiene conocimiento de primeros auxilios que esas personas estén pendientes; cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer".

Estad todo preparados

Eso sí, recalcaba la necesidad de que los viajeros estuvieran preparados para salir cuando fuera necesario. Las últimas palabras del trabajador han sido, sin duda, las más aplaudidas: "Por favor, confiad en nosotros que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebeldes, no hay preparación que valga".

"Si queréis estar pendientes de el de al lado o el de atrás, perfecto, pero eso sí, permaneced todos siempre juntos".