El vídeo que muestra cómo las calles de Santa Bábara en Tarragona se convirtieron en ríos tras el paso de la dana Alice

La dana Alice ha causado grandes estragos en algunos puntos del país durante el fin de semana, especialmente en el sur de la provincia de Tarragona (Cataluña) y en las Islas Baleares, donde ha sido necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Actualmente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos naranja y amarillo en toda la región, mientras que el sur de la Comunidad Valenciana pasa a tener aviso rojo dado el riesgo de lluvias torrenciales.

Las calles se convirtieron en ríos

Una de las localidades más afectadas por la dana ha sido el municipio de Santa Bárbara, en Tarragona, perteneciente a la comarca del Montsià. Las lluvias torrenciales convirtieron las calles del pueblo en un río, obligando a los habitantes a permanecer encerrados en sus viviendas y, al ser posible, en las partes más elevadas de las mismas.

Según los últimos datos de la Aemet, en Cataluña han caído 280 litros por metro cuadrado en la provincia de Tarragona, dejando al menos 18 personas heridas, la suspensión de clases y también de todo tipo de actividades. Además, unas 400 personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y han pasado la noche en pabellones, según ha informado Protección Civil en un comunicado.

Daños ocasionados por la dana Alice en Godall (Tarragona) | Agencia EFE

Otro de los municipios más afectados por la dana Alice ha sido Godall, también ubicado en la provincia de Tarragona y dentro de la comarca del Montsià. Allí los bomberos han tenido que revisar estructuras "para determinar daños" importantes que se hayan podido ocasionar por las fuertes lluvias.

De cara a la tarde de este lunes, en la Comunidad Valenciana, el litoral sur de Valencia se encuentra en máxima alerta por lluvias que han dejado ya 120 l/m², según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Mientras, los avisos naranja continúan activos en el litoral norte de Valencia y Alicante y en todo el litoral de Castellón por precipitaciones que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.