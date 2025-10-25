El vídeo del rey jugando a los Bolos Asturianos y la princesa preparando embutido durante su visita a Valdesoto

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha destacado el espíritu ejemplar y la vitalidad de Valdesoto durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2025 en esta localidad asturiana: "Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!", ha dicho la princesa, quien ha elogiado la recuperación de las tradiciones locales, como "los sidros y les comedies", y la transmisión de los valores asturianos a las nuevas generaciones.

"Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano", ha señalado la Princesa, quien también ha resaltado el "cuidado y el fomento" de las costumbres de Valdesoto, así como su "presente que mira lejos".

Premio Pueblo Ejemplar 2025

Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han llegado alrededor de las 11:30 a Valdesoto, en el concejo de Siero, donde han sido recibidos por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia sierense de Valdesoto por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

La Familia Real ha recorrido numerosos espacios de Valdesoto, que cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios, comenzando por la Casona de Leceñes, sede de la Asociación Cultural y de Festejos Santa Apolonia, donde se celebra anualmente la muestra Valdesoto d'Antañu, que recrea las tradiciones, oficios y costumbres del Valdesoto de principios del siglo XX.

Allí, la Familia Real ha presenciado la representación teatral 'El sueñu real' y poco después el Rey Felipe se ha animado a jugar a los Bolos Asturianos. Juntos han observado escenas que mostraban labores como la siega, el transporte de hierba con bueyes, la elaboración artesanal de embutidos -que ha contado con la participación de la princesa-, el ordeño de vacas, la producción de manteca, el lavado de ropa a mano o la preparación de la sidra. El Rey, muy participativo, se ha animado a tomar un culín.

A continuación, la Familia Real ha asistido a la demostración de los Sidros, mascaradas tradicionales de invierno declaradas 'Bien de Interés Cultural' en 2019. También ha presenciado la representación de 'les comedies', teatro popular de carácter crítico o burlón. La comedia de este año, titulada 'Esta visita non ye comedia', ha hecho referencia a la concesión del galardón a Valdesoto y ha contado con un elenco de actores locales.

La visita por los talleres de artesanía de la Asociación Cultural Todos Juntos Podemos, donde la Familia Real ha podido conocer los trabajos colectivos de los vecinos en madera y pintura, así como otras iniciativas de recuperación de tradiciones y actividades culturales.

En el prao del palacio, la Familia Real ha presenciado el desfile de carroces de Valdesoto, celebrado desde 1950 y declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2002. Los vecinos han explicado la evolución de las carrozas y presentaron la ganadora de este año, la Peña Les Escueles, con su parodia La Traviesa.

El acto ha culminado con la entrega del galardón, donde el alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado el "espíritu de colaboración" y la capacidad de Valdesoto para "mantener vivas sus tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación".

Felipe VI cede el protagonismo a Leonor

El Rey Felipe VI pronunció un emotivo discurso durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, en el que anunció simbólicamente el traspaso de protagonismo a su hija, la Princesa Leonor. "Me corresponde ir cediéndole ya este espacio, como Heredera de la Corona y como Presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años", afirmó el monarca, visiblemente emocionado.

El Rey ha recordado que lleva "44 años hablando desde esta tribuna, los últimos 7 junto a mi hija", a quien definió como una joven "que ha ido asumiendo gradualmente esta tarea, dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad". Felipe VI expresó además su intención de seguir vinculado a la Fundación y a Asturias: "Naturalmente, esto lo digo con emoción —de padre y de Rey—, y con la intención firme de mantenerme vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias; una tierra querida de la que tanto nos enorgullece, y más aún a la Reina".

El discurso de la princesa Leonor

Princesa Leonor: "La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido" | Vídeo: Premios Princesa de Asturias | Europa Press