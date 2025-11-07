El vídeo del inesperado saludo entre Nadal y Milei durante un foro económico en Miami

El encuentro fue breve, casi improvisado, pero suficiente para que la imagen llamara la atención. Rafael Nadal y el presidente argentino Javier Milei coincidieron este jueves en el American Business Forum celebrado en Miami, y se saludaron como si se conocieran de toda la vida.

El encuentro

El momento comenzó con la espontánea reacción de Milei al cruzarse con Nadal. El mandatario expresó lo siguiente visiblemente emocionado:

¡No te lo puedo creer! ¿Qué tal, Rafa, cómo estás? ¡Qué honor!

Nadal, siempre afable, respondió con cortesía:

Presidente, ¿cómo estamos?

En el vídeo se observa como también están presentes, David Nalbandian y Carlos Moyá, además de miembros del equipo presidencial argentino, entre ellos Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Los presentes bromearon sobre la posibilidad de disputar un partido de dobles, a lo que Milei respondió entre risas:

No, no, yo solo admiraría. Yo hago de otras cosas, otras dimensiones

Durante la conversación, Milei también aprovechó para comentar aspectos de la política argentina, señalando que las recientes elecciones habían consolidado un rumbo que permitirá avanzar con mayor rapidez en las reformas estructurales sin bloqueos legislativos.

American Business Forum

El America Business Forum reunió a destacadas personalidades del mundo político, deportivo y empresarial, entre ellos Donald Trump, Lionel Messi y Serena Williams. Es uno de los eventos más relevantes del año en el ámbito económico internacional.