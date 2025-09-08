El vídeo de un concejal socialista que se mete en una pelea por insultos a Pedro Sánchez

Martín Pérez Aranda es el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas de Montcada (municipio de Valencia) y este sábado ha protagonizado un altercado durante la verbena de las fiestas de la localidad. El suceso fue grabado en vídeo y lleva corriendo como la pólvora en redes sociales desde entonces. Un clip, por cierto, promovido también por el Partido Popular de Montcada en el que "exigen su dimisión".

Lo que se observa en las imágenes es al edil desde un escenario haciendo cortes de mangas a un grupo de jóvenes que lo increpaban al grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta". Es entonces cuando se ve a Pérez Aranda lanzarse hacia los jóvenes desde lo alto. Según ha explicado el propio socialista al diario Levante, la intención del concejal -dice- era "poner fin a una pelea que se había originado entre jóvenes". Según añade el rotativo local, la versión de Pérez Aranda es diferente a la de los testigos, quienes dicen que no había tal enfrentamiento y que fue él quien saltó hacia los asistentes por los gritos que se proliferaban contra Sánchez.

Pero no fueron los únicos gritos que se escucharon. Siempre, según la versión del edil al diario Levante, también se llegó a decir "Mazón, dimisión"; algo que apenaba a Pérez Aranda, ya que esgrimía que las fiestas del pueblo "no sirven para estas cosas".

El PP exige "dimisión inmediata"

El Partido Popular de Montcada ha compartido las imágenes en sus redes sociales, en las que ha exigido la "dimisión inmediata" del concejal. "Martín Pérez no puede continuar ni un día más como concejal. Debe dimitir inmediatamente. El vídeo habla por sí solo", escriben.

Y añaden: "Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo del escenario y una agresión que no puede quedar impune. Sentimos el mismo bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso".