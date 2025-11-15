El vídeo del camping en Portugal que ha sido arrasado por un tornado: hay cuatro españoles heridos

La borrasca Claudia, que ya empieza a debilitarse, ha dejado importantes consecuencias a su paso por España y Portugal. Concretamente, en el país vecino, cuatro españoles han resultado heridos -uno de ellos está hospitalizado- después de que un tornado arrasara el camping en el que se encontraban, mientras que en Huelva, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha activado el nivel 1 de emergencia.

Los cuatro españoles heridos en Portugal, de entre nueve y 54 años, se suman a los 28 heridos y un muerto por el temporal en el país luso. El ciudadano español que continúa ingresado presenta un pronóstico favorable después de resultar herido "ligero", tal y como ha informado una fuente a la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

Entre el resto de los heridos hay dos menores, de dos meses y siete años de edad

La víctima que por el momento ha dejado el temporal es una mujer británica de 84 años. El comandante de distrito de operaciones de emergencia de Faro, Vitor Vaz Pinto, ha explicado que hay otros dos heridos graves y tres leves y que cuatro han sido trasladados al Hospital de Faro.

El responsable del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) Carlos Raposa ha indicado que entre los heridos hay dos menores, de dos meses y siete años de edad, ambos con diagnóstico leve, así como 23 adultos de entre 24 y 70 años de edad. Otras dos personas murieron el jueves en la zona de Seixal (Lisboa) después de que su casa se inundara por las intensas lluvias.

En Huelva está activado el nivel 1 de emergencia

En España, la borrasca Claudia ha obligado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha obligado a activar el nivel 1 de emergencia en Huelva tras las lluvias e incidencias registradas como consecuencia del temporal. En su perfil de X, Sanz ha pedido "prudencia y precaución" y que la población siga las indicaciones del 112.

Por su parte, los Bomberos del Consorcio Provincial han informado de que mantienen desplegados 37 efectivos que trabajan de manera coordinada desde los partes de Ayamonte, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Almonte, Valverde del Camino, Jabugo y Riotinto. Han tenido que llevar a cabo labores de rescate, como el de una mujer cuyo vehículo había quedado parcialmente cubierto por el agua.

En la localidad de Nerva, una tromba puntual ha provocado el desbordamiento del barranco de Santa María. "Estamos con una impotencia terrible, con una desolación terrible", ha lamentado su alcalde, José Luis Lozano, aunque "afortunadamente no ha tenido las magnitudes de la vez anterior", cuando en 2019 el agua llegó al metro y medio de altura.

Además, continúan suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto de Santa María. Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, hasta que el servicio se restablezca están a disposición del público "servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso".

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado el aviso naranja -riesgo importante-, por lluvias en la campiña sevillana, la campiña gaditana, la campiña cordobesa, el litoral gaditano y la Sierra y Pedroches.