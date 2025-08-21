El vídeo de los bomberos franceses ayudando en las labores de extinción de incendios en Zamora

La ola de incendios ya parece tener mejores previsiones, aunque es cierto que 18 fuegos graves persisten pese a la tregua de calor. En Molezuelas la situación ha sido crítica durante estos días, ahora mismo sigue activo su nivel 1 de emergencia y se ha propagado hasta Castrocalbón en León.

A este mismo incendio han acudido equipos de bomberos franceses para ayudar a las brigadas de nuestro país. En este vídeo se puede ver como los bomberos de la Seguridad Civil francesa centran sus esfuerzos en despejar la vegetación para acceder al incendio forestal y ayudar a los bomberos de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Aparte de los 3.400 soldados que ha desplegado el ejército español y los 50 aviones, países como la República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos y Eslovaquia han enviado cientos de bomberos, vehículos terrestres y aviones para combatir estos fuegos.

Ahora mismo, en Zamora hay más de quinientos evacuados de un total de 11 localidades de la provincia leonesa. Aunque desde el Ministerio del Interior aseguran que las condiciones climatológicas en la zona de los incendios han cambiado en las últimas 24 horas y "son bastante más favorables". Mientras que la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo está investigando los planes de prevención contra incendios.

En lo que va de año, se calcula que el fuego ha consumido más de 382.600 hectáreas en 230 incendios, según datos del EFFIS, lo que lo convierte en un récord histórico con la mitad de fuegos que en las últimas cifras más altas. Es más, según los datos, en tan solo estas dos semanas se han consumido 340 mil de esas hectáreas. Además de nuestro país, en general la mayor parte del sur de Europa está sufriendo una de las peores temporadas de incendios forestales de las últimas dos décadas.