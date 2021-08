Victoria Federica y Omar Montes vuelven a revolucionar las redes con un nuevo baile

Victoria Federica y Omar Montes lo han vuelto a hacer. El cantante ha publicado en TikTok un nuevo vídeo bailando con la hija de la infanta Elena que ha revolucionado las redes.

La sobrina de los reyes está disfrutando unos días junto a su novio Jorge Bárcenas en Marbella, donde se ha reencontrado con el cantante que se encontraba allí tras dar un conciento en el festival Starlite. La joven no se perdió el concierto. "Vino a verme al concierto y me vino a saludar, me presentó también a su novio y estuvimos hablando, les gustó mucho el concierto", explicaba el artista.

Omar Montes ya incendió las redes esta semana tras la publicación en TikTok de un vídeo junto a Carmen Lomana, quien hacía su debut en la red social norcoreana. Al ritmo de su nuevo éxito, la empresaria y colaboradora de televisión intentaba seguir la coreografía de su nuevo éxito, 'Beba qué quieres que haga'. Horas más tardes, Omar volvía a sorprender a sus seguidores bailando el mismo tema junto a la aristócrata y la pareja de ella entre risas. El cantante escribía en el vídeo "Sujetando velas como un rey" en referencia a la familia de Victoria Federica.

Los comentarios que ha recibido por el vídeo son muy dispares. Algunos se sorprenden de la buena sintonía entre ambos, señalando que este año 2021 está siendo de lo más "surrealista". Otros criticaban al artista por sus compañías: "Lomana, la Federica... solo te falta un bailecito con Abascal". Uno de los usuarios le escribía a Omar que a este ritmo "aparecería con Felipe y Leticia", a lo que el cantante respondió "no lo dudes...".

Es la segunda vez que los vemos haciendo un 'challenge' en esta red social. Ya bailaron juntos 'Diablita', otra canción del artista.

"Los reales con los reales"

Omar Montes también ha aprovechado para subir a su cuenta personal de Twitter una foto junto a Victoria Federica bajo el título "los reales con los reales". En su encuentro anterior también compartió una foto juntos diciendo que estaban "como reyes".

Pero este juego de palabras no es el que más ha llamado la atención de sus seguidores. No les ha pasado desapercibido descubrir en el fondo de la fotografía que una persona se ocultaba agachada detrás de los percheros. "Quién cojones está en cuclillas escondido en el perchero?", se preguntaban algunos seguidores. Muchos escribían sarcásticamente que se trataba del Rey Emérito Juan Carlos, abuelo de Victoria Federica, o de algún escolta de este que podría estar vigilándolos.