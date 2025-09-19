Las víctimas denuncian las deficiencias de las pulseras antimaltrato: "Por qué no pueden tener las mujeres en riesgo la mejor tecnología"

En España se encuentra activas 4.500 pulseras. Pocas si tenemos en cuenta que hay 105.000 casos abiertos. Así que las víctimas demandan que estos dispositivos se extiendan a más mujeres como medida de protección. Porque deberían funcionar como tal, aunque ahora mismo presentan deficiencias como falta de cobertura a menudo, baterías que es necesario cargar a menudo o la facilidad con la que los vigilados pueden deshacerse de ella.

Las víctimas denuncian en Onda Cero la facilidad con la que sus maltratadores se pueden deshacer de las pulseras y, aunque el gesto provoca una alerta en el puesto de control, el agresor queda ilocalizable.

Es un detalle que recuerda Ana, víctima de violencia machista, quien además apunta que el agresor debe hacerse cargo de la responsabilidad de mantener cargado el dispositivo y denuncia que las pulseras de antes "eran más difícil de quitar y ahora con no cargarlo ya está ilocalizable".

Se pregunta Ana, que "por qué no pueden tener las mujeres en riesgo la mejor tecnología".

Unos desajustes que ha confirmado en Onda Cero la policía, que admite que además de estar "desbordados" se unen los fallos en los nuevos dispositivos e incluso revelan que ha habido casos en los que "la pulsera no había avisado ni a la policía ni a la propia víctima".

Abogadas especialistas en violencia de género han confirmado también que un número indeterminado de los nuevos dispositivos han sido revisados porque daban fallos de localización.

Igualdad recalca que las pulseras han funcionado

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido esta mañana en que las pulseras telemáticas para maltratadores "nunca dejaron de funcionar" y que el error se circunscribe al acceso de datos en un "periodo muy determinado" que "no ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona".

"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas y eso es lo importante. Se ha generado una alarma fundamentada en exageraciones que nada tienen que ver con la realidad", ha reiterado.

Redondo ha incidido en que el problema ha sido de carácter "técnico" en la migración de datos entre la anterior adjudicataria del sistema, Telefónica, y la actual, Vodafone, lo que produjo en que "en algunos procedimientos mínimos, puntuales", no estuvieran a disposición del Juzgado en el momento de valorar un quebrantamiento de condena.

Unos hechos que, en su opinión, han generado una "alarma muy peligrosa" en un tema "muy sensible". "Hay más de 4.000 mujeres en España que necesitan protección. No generemos alarma. Este problema se resolvió en diciembre el año pasado", ha insistido en sus declaraciones a los medios.