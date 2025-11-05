Víctimas de la dana responsabilizan también a Sánchez de la "nefasta" gestión e instan a un pacto de Estado ante catástrofes

El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Manuel Christian Lesaec, ha culpado tanto al dimitido presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la "nefasta" gestión de la dana y ha denunciado la falta de coordinación en los días posteriores a la catástrofe, así como el "abandono" que sufrieron.

Lesaec ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso vestido con una camiseta en la que podía leerse '229 fallecidos, 0 responsabilidad. Valencia no olvida' y ha cargado en varias ocasiones contra Sánchez por incumplir su promesa de poner a disposición de la Comunidad Valenciana "todos los medios necesarios para las áreas damnificadas".

Entre unos y otros, la ayuda no llegó

"No sabemos si Sánchez hizo la promesa y no era verdad, no sabemos si Mazón quiso o no esperar, pero entre unos y otros, la ayuda no llegó", ha lamentado, al mismo tiempo que ha expresado que debería haberse declarado el nivel 3 de emergencia. Además, ha catalogado de "monumental" el "cabreo" de los valencianos contra ambos líderes políticos.

Del mismo modo, ha culpado a Mazón y su Gobierno por llegar "tarde" y, a su juicio, el CECOPI debería haber funcionado desde el principio y la alerta se habría enviado a las 17:00 horas, lo que habría permitido a la población valenciana tener dos horas para reaccionar y haber evitado muchas muertes.

Ha lamentado que hasta diciembre no hubiera en la zona 8.000 efectivos del Ejército, frente a los 1.200 del primer día, y se ha preguntado "¿por qué tardaron un mes en llegar?" Igualmente, ha manifestado su esperanza de no tener que esperar "otros 0 años" para arreglar los desagües, algo que es "vital", porque la situación del barrando del Poyo es "un cachondeo".

Un pacto de Estado en el que se olviden las siglas y se piense en las personas

Lesaec ha hecho hincapié en que, en "la peor catástrofe en décadas", el presidente Mazón estaba "desaparecido", y las administraciones han sido "incapaces" de ponerse de acuerdo. Por eso, ha aprovechado para pedir "una especie de pacto de Estado con miras a tomar nota de todo lo acontecido".

Ha pedido olvidar "las siglas" y pensar "en las personas". "Es importante actuar juntos para lograr medidas respetables y eficaces y evitar que tragedias como la vivida en la comarca valenciana se repitan", ha añadido el portavoz.

Lesaec también ha criticado la gestión del Departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana y a su responsable, Salomé Pradas, que en el juicio se ha declarado "incompetente". "Eso no es poca cosa. Si se declara incompetente, nos preguntamos quién decidió que la señora Pradas era la persona más adecuada para ocupar ese cargo", ha indicado.

Mejores condiciones para el 112 y los bomberos

Otro de los miembros de la asociación, Alejandro Carabal, que es bombero de profesión, ha contado que se ofreció como voluntario el día de la tragedia y que al principio pensó que era un escape de agua. Según pasaron las horas y las cosas se complicaron, se dio cuenta de la magnitud.

Al igual que Lesaec ha denunciado que el primer día tras la catástrofe "no había nadie" para ayudar a las víctimas" y que, junto a sus compañeros, se ofrecieron "como profesionales y ciudadanos", para cualquier cosa. "Estuvimos solos tres, cuatro, cinco días... No había nadie para ayudarnos, saqueaban supermercados, no teníamos nada", ha relatado.

Por todo ello, ha aprovechado para pedir mejores condiciones laborales del 112, más medios, más personal con mejor preparación y sueldo. "No son funcionarios, la mayoría pertenecen a subcontratas y tienen un convenio de telemarketing", ha criticado. También ha pedido que aquellas personas con secuelas mentales tras la tragedia sean consideradas como víctimas y más atención psicológica a los menores.