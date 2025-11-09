El viaje de la sangre desde que sale del donante hasta que llega al receptor

¿Cuántos donantes de sangre existen? ¿Son donantes ocasionales o lo tienen por costumbre? Si no lo han hecho nunca, igual se animan al conocer el viaje que hace la sangre desde el momento en el que se dona hasta que le llega a la persona que la necesita.

Maratón de donaciones

La sangre que se dona ni se compra ni se vende, sólo se regala por altruismo. Para conocer ese recorrido, 'Julia en la onda' ha pasado la mañana en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Un hospital público que se prepara para la maratón de donaciones que han organizado para el martes 11 y el miércoles 12.

Y es que los hospitales organizan campañas periódicas para aumentar las reservas, pero su actividad es constante. Y el proceso arranca donando. Al llegar al banco de sangre, es importantísima la gente que te hace fácil y agradable la donación. Como Carolina Huelmo, responsable de enfermería del banco, que explica que toda persona sana mayor de 18 años puede donar y lo puede hacer hasta los 70 años aproximadamente.

El viaje que hace la sangre desde que se dona

España es un país solidario, siempre que hay una catástrofe responde de forma masiva, y se forman largas colas para donar. Pero la sangre es necesaria siempre porque no solo se utiliza en cirugías, hay muchas enfermedades que requieren transfusiones abundantes y frecuentes, a veces, durante mucho tiempo. Es el caso de Marina, estudiante de magisterio de 22 años, que lleva cuatro años en tratamiento, aunque por suerte su enfermedad ahora está en remisión completa.

Su hematólogo, Carlos de Miguel, es ya casi alguien de la familia. Son muchas horas juntos. En el caso de una paciente que ha pasado semanas aislada, esa conexión personal es especialmente importante.

José Luis Bueno es el responsable del servicio de transfusión del Puerta de Hierro, y explica que aunque donemos en un lugar concreto, es un modelo centralizado y cada hospital entrega la sangre que recoge y luego pide la que necesita.

Cada comunidad gestiona su sangre, aunque a veces circula de una comunidad a otra si hay una necesidad puntual. Lo que no se puede es sacar esa sangre del país, aunque se está trabajando en una normativa que puede extender a Europa este sistema de solidaridad. Lo que todos los participantes en este reportaje han pedido recalcar, es la importancia de una sanidad pública robusta que siga siendo un ejemplo para el mundo.