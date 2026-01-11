El veterinario Carlos Rodríguez desvela si es recomendable dormir en la cama con tu mascota: "Hay una evidencia..."

"No hay ningún concepto científico que diga que dormir con un animal de compañía sea malo", ha asegurado en Por Fin Carlos Rodríguez, veterinario y presentador del programa Como el perro y el gato. Sin embargo, sí existe una evidencia muy básica: "Puedes tener un poco más de incomodidad y tender al insomnio".

"Todo aquel ser humano que convive con una mascota tiene la opción de convivir con ella en el modo que le dé la gana", ha indicado el veterinario, si bien "hay una evidencia muy básica" y es que si una persona pesa 60 kilos y duerme con un mastín que pesa 73, "a lo mejor, llámame loco, está un poco incómoda", ha comentado entre risas.

Beneficios para los dueños y las mascotas

Esta evidencia también demuestra que las personas que duermen con sus mascotas en la cama tienen más empatía y cercanía hacia la naturaleza y el medioambiente. "Quien tiene un animal de compañía y comparte con él el descanso en la cama, sí que parece que tiene más intenciones globales, sociales, medioambientales", ha indicado en Por Fin.

Además, a las personas dormir con sus mascotas les aporta una sensación de "seguridad directa", ha aseverado el veterinario, ya que comparte un espacio íntimo "con un ser vivo que te acompaña, que crees y conoces que tiene capacidades de entender que ha entrado alguien, de oír un ruido, de ponerse en alerta...". También cabe destacar la sensación de compañía y de cariño inmediato.

A los animales, por su parte, dormir con sus dueños les aporta una sensación "de gozo absoluto" porque es una cuestión biológica, les encanta dormir con manada. "Se sienten acompañados, seguros", ha continuado explicando, aunque si hay gente que prefiere que no se suban a la cama o los sillones no pasa nada. "Es una cuestión de tenerlo claro", ha afirmado.

Importante que los animales estén vacunados, desparasitados y una buena higiene

Por supuesto, es de vital importancia que el animal esté vacunado y desparasitado, es decir, que a nivel sanitario tenga todo en orden. "Es bastante más seguro dormir con un animal de compañía que con una persona que te encuentres de fiesta, a nivel sanitario, llámame loco" ha asegurado el presentador.

Preguntado por la suciedad que puedan arrastrar los perros en las patas después de un paseo -motivo por el cual muchas personas pensarían que no es bueno que se suba a la cama-, Carlos lo ha comparado con los niños que juegan en el parque y no se lavan las manos. "Es lo mismo, todo es una cuestión de hacer las cosas bien dentro del entorno higiénico" ha señalado, al tiempo que ha explicado que lo adecuado es limpiarles las patas y el morro a los perros al volver a casa.