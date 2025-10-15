El veterinario Carlos Rodríguez desvela cuántos años viven los gatos: "Su perspectiva de vida ha aumentado brutalmente"

En los últimos años, la esperanza de vida de los gatos ha aumentado debido a la realización de revisiones periódicas en el veterinario y una nutrición adecuada, entre otras razones. El veterinario Carlos Rodríguez y presentador del programa 'Como el perro y el gato' en Onda Cero asegura que hay una "nueva longevidad felina".

A la hora de la esperanza de vida en gatos y perros, Rodríguez asegura que "en los perros sí hay una diferencia muy grande entre los pequeñitos, como un chihuahua, y los grandes, como un Gran Danés". En el caso de los chihuahuas, explica, estos "pueden llegar perfectamente a los 20 años".

En cambio, en el caso de los gatos, "como todos son más o menos iguales de tamaño, la media es la misma en todos los tipos de gatos, quitando razas muy grandes. En general, a mayor tamaño menor esperanza de vida", explica.

Nueva longevidad felina

Gracias a "los controles rutinarios, con las visitas a los veterinarios, etc. se ha aumentado exponencialmente" la esperanza de vida de los gatos, apunta Rodríguez. Incuso habla de que "cada vez hay más gatos que perros", sobre todo en España, donde afirma que ya es posible que los felinos hayan aumentado en número a los perros. "Su perspectiva de vida ha aumentado brutalmente".

"Como los gatos no salen a la calle (generalmente), parece que no hay tantos. Pero dentro de las casas... (...) Me arriesgaría a decir que en España hay más gatos que perros", afirma. "Es cierto que no hay muchos perros salvajes, ni sueltos, pero, sin embargo, sí hay muchas colonias de gatos en España, por lo que en principio hay más gatos".

Cuál es la edad que puede alcanzar un gato

En consecuencia, gracias a la mejora de los cuidados felinos, el veterinario Carlos Rodríguez desvela que "podemos conseguir que se acerquen cada vez más a los 20 años". De hecho, advierte que "en cinco o diez años pasarán de los 20".

A día de hoy, con datos que apuntan que los gatos "ocupan cada vez más hogares", un gato que viva en casa "puede alcanzar entre los 14 y 16 años", mientras que un gato callejero "difícilmente supera los 10 años".