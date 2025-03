La verdadera razón por la que Cristina Pedroche ha vuelto a casa de sus padres

La presentadora y colaboradora de televisión, Cristina Pedroche, ha vuelto a casa de sus padres en el madrileño distrito de Vallecas, Madrid, junto a su hija Laia. Esta decisión que, ha sorprendido a muchos, también ha generado comentarios sobre su matrimonio con David Muñoz.

La verdadera razón del traslado

Pedroche, que está embarazada de su segundo hijo, se ha instalado durante una temporada en casa de sus progenitores y su círculo más cercano ha dado la verdadera razón del traslado. "Es mucho más simple: se muda", asegura a la revista ¡Hola! el entorno de la presentadora.

Las mismas fuentes aseguran que el matrimonio "está fenomenal y no existe ni crisis ni separación". Así, desmienten los rumores sobre un posible problema en el matrimonio de la presentadora y el chef.

Hay un baño para todos

Ella misma contó en el programa 'Zapeando' que siente un gran arraigo hacia su lugar de origen. "Se ha reducido todo mucho. Ya no tengo tiempo para mí sola", reconoció, aludiendo a las diferencias de espacio y rutina con respecto a su domicilio habitual. Además, resaltó cómo ha cambiado su día a día viviendo en casa de sus padres: "Hay un baño para todos".

La presentadora admitió que esta estancia "temporal" en casa de sus padres le había permitido reconectar con su entorno de siempre. "Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo con mi hija a dar un paseo me doy cuenta de que nunca he salido. Tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti", aseguró.

Muy al contrario de tratarse de una decisión por una crisis con su marido, según la revista '¡Hola!', la colaboradora vive esta etapa con ilusión y ha elegido esta opción por motivos personales.

Hace cuatro días Pedroche compartió una imagen en redes sociales en la que se veía la su antigua habitación que tenía en de la casa de sus padres. En la fotografía, la presentadora aparece sonriente y junto a la instantánea, escribió: "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre". Además, añadió que volver a dormir en su habitación en casa de sus padres estaba siendo interesante.