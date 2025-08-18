Una vecina de Posada de Valdeón (León) se niega a abandonar su casa: "Nos quedábamos para defender el pueblo"

Sin duda, Castilla y León, es la provincia del país que más está siendo afectada por los incendios. Tiene más de 30 focos activos repartidos entre Zamora, León, Ávila y Salamanca.

En total, hay 3.000 vecinos evacuados en la comunidad, entre ellos están los vecinos de Posada de Valdeón (León), localidad donde vive Carol Alonso, quien ha acudido al programa Espejo Público comentando la situación limite que atraviesa el municipio leonés.

La vecina ha relatado en el programa como ocho antidisturbios fueron por las casas tratando de evacuar a los vecinos de la localidad. Sin embargo, muchos de ellos se negaron para defender su pueblo de las llamas.

"Vinieron a echarnos, la gente mayor se fue porque el humo les afecta el doble, pero el resto nos quedamos a defender el pueblo. Los bomberos están agotados, están haciendo jornadas inhumanas de horas al fuego, y por eso nosotros tenemos que ponernos en la piel e intentar defender lo que podamos. Las llamas están cerca, y hemos decidido quedarnos a hacer cortafuegos y ayudar en lo que podamos", argumenta la vecina.

Reclama un aumento en el personal antiincendios

Además, también ha aprovechado para pedir un aumento de servicios contra incendios, cosa que se ha reclamado desde varias partes de España, ya que la situación es insostenible, y que sobre todo, se "mantengan todo el año".

La vecina afectada ha relatado que: "Tengo miedo a que todo arda, el fuego ha entrado en un parque nacional y está todo ardiendo: los animales, las personas, la vida de la gente, el fuego se irá, pero el monte se quema y la gente vive de ello. Queremos ayuda".