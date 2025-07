El humo del incendio de Paüls en Tarragona llega hasta Murcia

El servicio de emergencias de la Región de Murcia ha informado esta madrugada, a través de la red social X, que ha recibido decenas de llamadas de vecinos alertando por un fuerte olor a humo en distintos puntos de la comunidad. El origen, según apuntan las autoridades, estaría en un incendio forestal activo en la provincia de Tarragona, a más de 400 kilómetros de distancia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha confirmado que las llamadas se han concentrado especialmente en los municipios del litoral y zonas próximas a la costa, donde el viento está arrastrando la columna de humo generada por el fuego que ya ha arrasado más de 2.300 hectáreas en Cataluña.

Llamadas a emergencias por un fuerte olor a humo

Las autoridades insisten en que no hay ningún incendio activo en la Región de Murcia y que las llamadas se deben al olor a humo y a la presencia de una ligera neblina en el ambiente. “No hay ningún foco activo en la región, por lo que no se están llevando a cabo intervenciones, más allá de atender las lógicas llamadas de preocupación de los ciudadanos”, han informado fuentes de Emergencias.

Ante esta situación, los servicios de protección civil han recomendado cerrar puertas y ventanas, especialmente en zonas donde el olor sea más intenso. También han pedido que personas vulnerables, como ancianos, niños o pacientes con problemas respiratorios, eviten salir a la calle mientras dure la presencia del humo.

Los vientos que soplan desde el norte están arrastrando el humo hacia el sureste peninsular, afectando no solo a la Región de Murcia, sino también a ii y, previsiblemente, otras regiones cercanas en las próximas horas.