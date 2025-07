El Valle de los Caídos se convierte en lugar exclusivo para casarse: así consiguen las parejas acceder a Cuelgamuros

Cuelgamuros, todavía conocido como el Valle de los Caídos, sigue siendo un lugar envuelto en polémica en nuestro país. Desde sentencias sobre las exhumaciones de víctimas a enfrentamientos políticos, el valle sigue saltando a la actualidad de un tiempo a otro, aunque también cuenta con una faceta desconocida para muchos.

La Basílica de la Santa Cruz se convierte cada año en un lugar de celebración de bodas, como cuenta El Confidencial en un reportaje en el que han hablado con Oana y Adrián, una pareja que se dio el 'sí quiero' allí el pasado 13 de agosto de 2022.

"Nada más lo vi, le dije a Adrián 'si algún día nos casamos, tiene que ser aquí'", cuenta Oana a El Confidencial. La pareja es una de la docena que aproximadamente elige la Basílica de la Santa Cruz, aunque el proceso no es nada sencillo.

Según las reacciones que recoge El Confidencial, se trata de un proceso "exclusivo", puesto que es difícil contactar con el cura y la Abadía para conseguir una fecha para la ceremonia. Posteriormente, hay que realizar un "donativo" que va a los monjes benedictinos y que, en el caso de Oana, fue de 500 euros para reservar el lugar.

Por ejemplo, Oana tuvo un proceso mucho más fácil al contar con el abuelo de Adrián, quien vivió en el poblado del Valle de los Caídos hasta ser reubicado dentro del propio valle. En la ceremonia de Oana y Adrián todavía se encontraba la tumba de José Antonio Primo de Rivera, ubicada en el centro del altar, pero no así la de Francisco Franco, que se localizaba detrás del propio altar, aunque sus restos fueron exhumados en 2019 para su traslado al panteón de Mingorrubio.

Los restos de José Antonio Primo de Rivera fueron exhumados después, en abril de 2023, y desplazados al cementerio de San Isidro.

El caso de Oana y Adrián no es el único que huye de polémicas y política, puesto que muchos novios se quedan con el entorno y la "belleza" del lugar: "La idea de casarnos allí no fue ni por Franco ni por la historia, fue porque es un sitio maravilloso y me enamoré de él".

Más de dos millones de visitantes desde 2016 con polémicas continuas

Más de dos millones de personas han visitado el Valle de Cuelgamuros desde 2016, con un cifra récord en 2018 (378.875), por lo que continúa siendo un lugar frecuentado en medio de un contexto político que no ha dejado de verse envuelto en polémicas.

Con la ley de Memoria Democrática, se aprobó el cambio de nombre de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros para tratar de desligarlo del régimen franquista, mientras que las exhumaciones de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera contaron con una expectación mediática sin precedentes e incluso manifestantes a las afueras del complejo contra la decisión del Gobierno.

Además, en marzo de este año, Ejecutivo y Vaticano han alcanzado un acuerdo para que la famosa cruz se quede y se construya un museo para dar contexto histórico al lugar. De eso trata la resignificación de Cuelgamuros, a través de un concurso internacional de ideas para explicar su historia.