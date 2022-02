La ciencia española sigue dando pasos en el desarrollo de las vacunas contra la Covid-19. El pasado martes 1 de febrero, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), autorizó el pase a la fase 3 de la vacuna de la farmacéutica Hipra. Se trata del último peldaño antes de su autorización definitiva.

Hipra es la primera vacuna española contra el coronavirus que entra en la fase final de ensayo, y la farmacéutica defiende que muestra un mejor resultado frente a la variante ómicron en las dosis de refuerzo que la de Pfizer.

Actualmente, solo se están administrando como tercera dosis los sueros de Pfizer o de Moderna, pero si los resultados de este último ensayo son concluyentes, el Ministerio de Sanidad podría aprobar el uso de Hipra como dosis extra en las próximas campañas de vacunación.

Desde la farmacéutica esperan recibir el próximo mes de mayo el visto bueno definitivo por parte de las autoridades ya que, tal y como defiende la directora de Investigación Desarrollo y Registros de la compañía, Elia Torroellase, los datos que arrojan sus ensayos clínicos demuestran que Hipra mejora las prestaciones de Pfizer ante la variante Ómicron.

¿Cómo funciona?

Hipra utiliza una tecnología diferente a las empleadas hasta ahora en nuestro país. Se basa en una proteína recombinante adyuvada que contiene la región de unión al receptor de las variantes alfa y beta del coronavirus y que sería capaz de generar una respuesta inmune frente a éstas u otras variantes. Esta tecnología es la misma que usan los compuestos de Novavax y Sanofi/GSK.

¿En qué se diferencia de las vacunas de Pfizer o Moderna?

La vacuna española de Hipra, con sede en Amer (Girona), es diferente a las autorizadas hasta el momento en España. Mientras las vacunas de Pfizer o Moderna se basan en la tecnología de ARN mensajero (introduce en las células las instrucciones para que éstas generen las proteínas del virus y se desate la respuesta inmune), el suero de Hipra no porta ninguna instrucción genética ni ARN y no induce la creación de estas proteínas.

La tecnología utilizada por Hipra logra combinar en un mismo suero las proteínas del virus que el resto de vacunas crean en el interior de las personas.

Además, la vacuna española es fácil de conservar, ya que no requieren una congelación porque es estable en el frigorífico. Según sostiene Torroella "hay zonas donde mantener la vacuna congelada no es tan sencillo" y su objetivo es que sea de uso mundial, no solamente para Europa.