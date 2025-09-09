Úrsula Corberó anuncia que está embarazada de su primer hijo

Úrsula Corberó ha anunciado este martes que está embarazada a través de una foto en su cuenta de Instagram bajo el título "Esto no es IA". La actriz espera así a su primer hijo con el también actor argentino Chino Darín, su pareja desde hace casi diez años.

Corberó, que saltó a la fama por su papel en la serie 'Física o Química', se ha convertido en los últimos años en una de las actrices españolas más internacionales por ser una de las protagonistas de series como 'La casa de papel' o 'El cuerpo en llamas', de Netflix.

A sus 36 años, la catalana ha sido galardonada con el Premio Ondas de Televisión a Mejor Intérprete Femenino en Ficción (2023) y el Fotograma de Plata a la mejor televisión (2024).

Su publicación se ha llenado rápidamente de likes, llegando casi al millón en una hora, y de comentarios de felicitación para la actriz por parte de otras celebridades internacionales.