CELEBRITIES

Úrsula Corberó anuncia que está embarazada de su primer hijo

La actriz ha publicado una foto en Instagram en la que confirma su embarazo con el actor argentino Chino Darín.

ondacero.es

Madrid |

Úrsula Corberó en una foto de archivo
Úrsula Corberó en una foto de archivo | Getty

Úrsula Corberó ha anunciado este martes que está embarazada a través de una foto en su cuenta de Instagram bajo el título "Esto no es IA". La actriz espera así a su primer hijo con el también actor argentino Chino Darín, su pareja desde hace casi diez años.

Corberó, que saltó a la fama por su papel en la serie 'Física o Química', se ha convertido en los últimos años en una de las actrices españolas más internacionales por ser una de las protagonistas de series como 'La casa de papel' o 'El cuerpo en llamas', de Netflix.

A sus 36 años, la catalana ha sido galardonada con el Premio Ondas de Televisión a Mejor Intérprete Femenino en Ficción (2023) y el Fotograma de Plata a la mejor televisión (2024).

Su publicación se ha llenado rápidamente de likes, llegando casi al millón en una hora, y de comentarios de felicitación para la actriz por parte de otras celebridades internacionales.

