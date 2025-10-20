sociedad

La Universidad de Granada no autoriza un acto de Vito Quiles: "La libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal"

A esta institución académica se le suma la Universidad Pablo de Olavide, que también se pronunció en términos similares respecto a la celebración del mismo acto

Aurora Molina | Agencias

Madrid |

Exteriores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias de la UGR. Imagen de archivo
Exteriores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias de la UGR. Imagen de archivo | EUROPA PRESS

La Universidad de Granada ha negado la celebración de un acto del activista Vito Quiles bajo el lema 'España Combativa'. Según ha anunciado la institución académica en un comunicado, no existe ninguna solicitud oficial prevista de acuerdo con la normativa interna para la utilización de espacios universitarios. Por tanto, afirman, "dicho acto no está autorizado".

En consecuencia, la Universidad de Granada asegura que tiene el deber de "garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica", principios que, a su juicio, estarían "comprometidos" por el desarrollo de esta actividad, "tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona", en alusión a los incidentes registrados allí el pasado 16 de octubre por este motivo.

La libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico

El texto concluye señalando que la universidad es "un espacio de convivencia, respeto y diálogo, donde la libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico que nos define como institución pública de educación superior".

En similares términos se pronunció el viernes pasado la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO), que informó de que ni autorizaba ni amparaba la realización del mismo acto, que pertenece a una gira liderada por el activista.

Ante el comunicado de la Universidad de Granada, Vito Quiles ha reaccionado desde su perfil de X, en el que ha acusado a la institución granadina de mentir "con descaro" sobre el acto que anunció para este miércoles. "Hubo permiso y denegaron mi acto por motivos ideológicos. Obviamente, mantenemos el acto y exigimos al rector que garantice la libertad de expresión en la institución".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer