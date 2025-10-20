La Universidad de Granada no autoriza un acto de Vito Quiles: "La libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal"

La Universidad de Granada ha negado la celebración de un acto del activista Vito Quiles bajo el lema 'España Combativa'. Según ha anunciado la institución académica en un comunicado, no existe ninguna solicitud oficial prevista de acuerdo con la normativa interna para la utilización de espacios universitarios. Por tanto, afirman, "dicho acto no está autorizado".

En consecuencia, la Universidad de Granada asegura que tiene el deber de "garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica", principios que, a su juicio, estarían "comprometidos" por el desarrollo de esta actividad, "tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona", en alusión a los incidentes registrados allí el pasado 16 de octubre por este motivo.

La libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico

El texto concluye señalando que la universidad es "un espacio de convivencia, respeto y diálogo, donde la libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico que nos define como institución pública de educación superior".

En similares términos se pronunció el viernes pasado la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO), que informó de que ni autorizaba ni amparaba la realización del mismo acto, que pertenece a una gira liderada por el activista.

Ante el comunicado de la Universidad de Granada, Vito Quiles ha reaccionado desde su perfil de X, en el que ha acusado a la institución granadina de mentir "con descaro" sobre el acto que anunció para este miércoles. "Hubo permiso y denegaron mi acto por motivos ideológicos. Obviamente, mantenemos el acto y exigimos al rector que garantice la libertad de expresión en la institución".