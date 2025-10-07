Las únicas comunidades en las que será festivo el 13 de octubre

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, cuando Colón llegó a América en 1492. Es uno de los festivos más esperados por los españoles porque es el primero tras las vacaciones de verano y porque todavía el clima y las temperaturas suelen acompañar y permiten disfrutar del puente.

Sin embargo, este año cae en domingo, por lo que, aunque está señalado como festivo nacional, no en todas las comunidades se traslada a lunes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial que este año, solo en cinco comunidades, es festivo el 13 de octubre: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. En el resto de comunidades, el día 13 de octubre es laborable, pero no lectivo, es decir, en los colegios no hay clase.

Por qué el 13 de octubre es festivo solo en algunas comunidades

El BOE es el encargado de reflejar cuáles son los festivos de los que pueden disfrutar todos los territorios. Anualmente, hay 14 festivos por localidad: ocho son festivos nacionales, de carácter obligatorio y no sustituibles. Los otros seis son festivos autonómicos -cuatro- y locales -dos-.

Las Comunidades Autónomas, gracias al Real Decreto 2001/1983 pueden elegir sus propias fiestas y sustituir o trasladar algunas nacionales. Este es el caso del 12 de octubre, que al caer en domingo, es potestad de las autonomías trasladarlo o no al lunes 13. Por eso, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, sus ciudadanos disfrutarán de un fin de semana largo, pero en el resto de España no.

Qué festivos quedan hasta el 31 de diciembre

El calendario laboral refleja que una buena parte de los festivos nacionales caen a finales de año. Por lo tanto, hasta el 31 de diciembre todavía quedan algunos por celebrar.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos; sin embargo, cae en sábado.

6 de diciembre: Día de la Constitución, que también cae en sábado

8 de diciembre: Día de la Inmaculada, cae en lunes.

25 de diciembre: Navidad, este año es jueves.

Este año, el tradicional puente de diciembre o puente de la Constitución es más corto de lo habitual al caer en sábado y lunes, por lo que quien quiera alargarlo tiene que usar los días libres que le queden. Lo mismo pasa con Navidad, al caer en jueves, quien quiera aprovechar y hacer puente el viernes 26 de diciembre, tiene que cogérselo como vacaciones, excepto en Cataluña, donde es festivo porque celebran San Esteban.