Los últimos mensajes de las jóvenes que encontraron sin vida en Jaén

La investigación para esclarecer todo lo ocurrido en torno a las dos adolescentes encontradas muertas en un parque de Jaén sigue abierta. Desde el primer momento, se descartó la participación de terceras personas, ya que no se encontraron signos de violencia externa. La principal hipótesis apunta al suicidio, aunque el caso está bajo secreto de sumario.

En un principio, la principal causa de lo ocurrido apuntaba al bullying que las menores habían sufrido en sus antiguos colegios, del cual "no se habían recuperado", según los testimonios de varios amigos recogidos por El País. Si bien tanto la Policía como los progenitores de ambas la han descartado. Ambas habían estudiado en el IES Valle y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrió un expediente por un protocolo de autolesiones después de que Rosmed sufriera acoso.

Hasta un tonto puede verlo. El teléfono estaba manipulado

La adolescente acabó el año en otro instituto y en el actual curso, las dos estaban matriculadas en el IES San Juan Bosco, en un ciclo de Formación Profesional de Estética. Sin embargo, Rosmed se había dado de baja al poco de empezar. Pero actualmente las dos estaban "muy felices" y no tenían problemas de autoestima.

"Hasta un tonto puede verlo. El teléfono estaba manipulado", expresó la madre en Canal Sur, al tiempo que el padre pedía llegar "hasta el fondo" de la investigación. A su juicio, hay "algo raro" en todo este asunto, algo que "no cuadra". Durante los tres minutos de silencio que se guardaron frente al Ayuntamiento, una amiga de la familia denunció falta de medidas de seguridad en el parque.

Mensajes a las 21:41 y a las 21:46 horas

Así las cosas, conocido el relato de los hechos por parte de los padres, se puede hacer una reconstrucción de los últimos minutos que las jóvenes pasaron con vida. Según ha contado la madre de Sharit en el mismo medio, el novio de la joven habló con ella por la tarde. Esta le dijo que había quedado con una amiga. "Para nada discutieron", ha señalado.

Sharit, según sus progenitores, tenía que estar en casa a las 22:00 horas. Según la reconstrucción de los hechos de la madre, a las 21:41 horas recibió un mensaje de despedida de Rosmed, en el que le decía que la quería mucho. El padre ha ido más allá y ha asegurado que se trataba de un mensaje avisándole de que se iba a suicidar, según ha contado en el mismo medio.

Por eso, la madre cree que Sharit lo recibió cuando estaba de vuelta a su casa. Cinco minutos después, a las 21:46 horas, Sharit le escribió a su novio un mensaje para cortar con él. "No es culpa de ninguno de los dos, pero la relación tiene que acabar", decía el texto. Pero la madre ha señalado que estaban muy enamorados y tenían planeado un viaje en el futuro.

Cuando encontraron los cuerpos, los móviles estaban en los bolsillos "como si nada"

Aunque no quiere "especular", ha manifestado que "hasta un tonto" se da cuenta de que los teléfonos están manipulados. Esto es porque pasadas las 22:00 horas intentaron contactar con su hija y los mensajes aparecían sin leer. Sin embargo, cuando las encontraron en el parque sí aparecía el check azul, según ha informado El Mundo. Además, tenían los móviles en el bolsillo "como si nada".

Por su parte, los padres de Rosmed han contado al mismo medio un relato similar. Su hija siempre avisaba de cuándo tenía previsto llegar a casa, pero ese día no lo hizo. Sabían que estaba con Sharit porque por la tarde les envió un mensaje comentándoselo. Al pasar las horas y no saber nada de ella decidieron salir a buscarla. Finalmente, encontraron los cuerpos de ambas en el parque.